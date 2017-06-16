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Тепличное хозяйство - Фруктис

Минсельхоз: нужны прямые договоры производителей с курортами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал Sputnik о взаимодействии производителей сельхозпродукции с курортной сферой.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выживут фруктовые сады Абхазии или нет, зависит от курортов. Когда будут заключаться прямые договоры, производители смогут реализовать свою продукцию, сказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

"Когда будут заключаться прямые договоры курортов с производителями сельскохозяйственной продукции, курорты будут закупать продукцию. За счет этих денег производители смогут производить лечение, обработку, тогда сохранятся все наши насаждения", — добавил министр.

Радиоверсию беседы с Дауром Тарба слушайте здесь >>

По словам Тарба, объем производства сельхозпродукции в республике уже сейчас позволяет обеспечивать курортную сферу необходимой продукцией.

Фрукты и овощи на Сухумском рынке.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"У нас есть не только государственная фруктовая компания, надо учитывать и частный сектор, тут огромное количество насаждений, люди серьезно занимаются садоводством, крестьяне имеют огромные сады, выращивают продукцию", — отметил Тарба.

При заключении прямых договоров с курортной сферой жизнь частных производителей также облегчится, у них появится возможность быстрее реализовать свою продукцию, считает министр.

"Элементарный пример — это завод, который запущен в селе Араду, мы с президентом ездили на предприятие. Увидели там очень положительную картину, то есть огромное количество готовой продукции. По словам руководителей предприятия, они уже заключили договоры с крупными фирмами-покупателями, почему бы не заключить прямые договоры с нашими курортными объектами?" — задался вопросом Тарба.

По словам министра, президент дал указание, чтобы руководители фирмы "Абхазские сады", производящей джемы из фейхоа, хурмы, киви, цитрусов, инжира, клубники и многих других фруктов, заключили договоры с курортами республики. 

Продукция, производящаяся в Абхазии, в первую очередь должна идти на местный рынок, уверен Даур Тарба. 



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