Детский час: экскурсии по Сухуму для маленьких

Корреспондент Sputnik Владимир Бегунов побывал на одной из таких экскурсий, пообщался с детьми и с организатором.

Два автобуса детей

"Дети, перед вами дом доктора Фишкова, он построен в 1928 году в стиле конструктивизма, обратите внимание, здесь нет никаких лишних элементов", — рассказывает Константин Тужба, стоя на улице Пушкина. Это первая остановка двух микроавтобусов с детьми и журналистами.

После краткого рассказа об истории этого здания и особняка инженера Серебрянникова, в котором сейчас находится НИИ сельского хозяйства, группа двигается к дому купца Топчана возле Совмина.

"Я десять лет увлекаюсь древними улицами Москвы, — рассказывает Константин Тужба. – Когда бываю в Москве, гуляю по городу, предварительно читаю о примечательных особняках, составляю маршрут. Как-то прочел в Sputnik про старинные улицы и дома столицы Абхазии, потом вышла книга Анзора Агумаа "Старый Сухум". Я понял, как мало знаю об истории своего города".

По словам Тужба, экскурсии для детей начались с того, что он сам ходил по городу с выписками из книг, искал интересные здания. Его сопровождали внуки, потом присоединились их друзья.

Видео смотрите здесь >>

"В первой поездке по городу детей было двое, на четвертой уже два микроавтобуса набралось, что дальше будет?" — говорит один из внуков Тужба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия по г.Сухум

Ответственность через историю

Бывший министр экономики Абхазии, президент Федерации шахмат республики, цветовод-любитель Константин Тужба, помимо экскурсий, создал общественную организацию по защите памятников.

"Это замечательная инициатива, — говорит замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия. – Во многих странах есть такие организации, были они в СССР и приносили немалую пользу. Пока организатор занимается просветительской работой. Но, возможно, в будущем к нему присоединятся историки, архитекторы и возьмут на себя роль общественного контроля за официальными структурами, в том числе и нашим ведомством".

Экскурсия продолжается. Мы едем к дому полковника Навроцкого возле стадиона. Ведущий говорит, что этот особняк – замечательный пример того, как собственник старинного здания вложил средства и сделал замечательную реконструкцию.

© Sputnik. Томас Тхайцук Тужба: Sputnik Абхазия вдохновил на создание Общества защиты памятников

"Хочется верить, что в будущем таких примеров будет все больше, и город наш станет красивее!" - говорит Тужба.

В ответ на вопрос, почему экскурсии предназначены только для детей, бывший министр экономики рассказывает, что ему приятней с ними работать, к тому же это инвестиция в будущее.

"Просвещение – это важно, — считает Константин Тужба. – Те люди, которые разбирали на апацхи санаторий "Гульрипш", наверняка не понимали, какой ущерб наносят культуре Абхазии. Многие разрушения у нас списывают на войну, но все на нее списать нельзя. Я хочу воспитать в детях чувство ответственности".

© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия по г.Сухум

Нехватка общественников

Мы заезжаем в больницу доктора Остроумова у Обезьяньего питомника. После нее отправляемся на набережную. Уже традиционно все маршруты Константина Тужба заканчиваются у кафе "Пингвин". За часовую поездку мы успели сделать четыре остановки и осмотреть пять зданий.

"Больше не нужно, — говорит организатор экскурсий. – Дети много информации не усвоят, да и утомительно им долго ходить и слушать".

Десятилетняя Лея Адлейба и семилетний Гена Квачахия рассказывают, что им больше всего понравилось здание больницы доктора Остроумова.

"А мне дом доктора Фишкова запомнился и здание возле ботанического сада", — сказала семилетняя Сана Адлейба.

Замминистра культуры Батал Кобахия считает, что сейчас в Абхазии не хватает общественников.

"Важно, чтобы люди, живущие здесь с детства, понимали, что тысячелетняя история города – это наше общее достояние, — говорит Кобахия. — Если бы еще было пару человек таких, как Константин Тужба, в других районах города, которые водили бы детей на подобные экскурсии, возможно город наш был бы другим и люди в нем тоже".

Экскурсии Константин Тужба собирается проводить каждый четверг в 17.00. Отъезд от его дома по улице Академика Марра, 26. Маршруты будут меняться.