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Ребячий тур: детям показали старый Сухум

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Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Бывший министр экономики, президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба создал общественную организацию по охране памятников и организовал бесплатные экскурсии для детей по столице Абхазии.

Экскурсии Константин Тужба проводит каждый четверг в 17.00. Отъезд от его дома по улице Академика Марра, 26. Маршруты каждый раз меняются.

"Дети, перед вами дом доктора Фишкова, он построен в 1928 году в стиле конструктивизма, обратите внимание, здесь нет никаких лишних элементов", — рассказывает Константин Тужба, стоя на улице Пушкина. Это первая остановка двух микроавтобусов с детьми и журналистами. Всего остановок четыре. Больше за час не успеть, да и дети устают.

По словам Тужба, экскурсии начались с того, что он сам ходил по городу с выписками из книг, искал интересные здания. Его сопровождали внуки, потом присоединились их друзья. Так и пошло. Сейчас уже желающие не вмещаются в один микроавтобус.

В ответ на вопрос, почему экскурсии предназначены только для детей, бывший министр экономики рассказывает, что ему приятней с ними работать, к тому же это инвестиция в будущее.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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