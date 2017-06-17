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Пицундский орган

Шамба: отметим пятилетие фестиваля "Органные вечера в Пицунде”

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Художественный руководитель Государственного концертного зала Пицундского храма Марина Шамба рассказала Sputnik о том, какие концерты пройдут в зале в летнем сезоне.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В этом сезоне будет отмечаться пятилетие фестиваля "Органные вечера в Пицунде", сказала корреспонденту Sputnik художественный руководитель Государственного концертного зала Пицундского храма, первая абхазская органистка Марина Шамба.

"Это будет большим событием, в том плане, что приедут органисты из разных стран мира и примут участие в фестивале. Каждый год мы проводим органный фестиваль, но в этом году он отличится тем, что соберутся все музыканты и будет гала-концерт", — добавила руководитель концертного зала.

Юбилей органного фестиваля в Государственном концертном зале в Пицундском храме пройдет с 11 по 18 сентября 2017 года. 

"Кроме того, в этом сезоне ожидаются различные концерты. А по понедельникам у нас гостевой день, если кто-то пожелает приехать и выступить в нашем зале, мы им будем устраивать концерты", — подчеркнула она.   

Народная артистка Республики Абхазия Марина Шамба.
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Ближайшее выступление в зале Пицундского храма намечено на конец этого месяца, состоится благотворительный концерт, сообщила Шамба.

"Приезжает пианистка из Америки, которая организовывает благотворительный концерт для больных детей–спинальников", — рассказала Марина Шамба.

Помимо традиционных совместных концертов органиста Луки Гаделия и сопрано Кристины Эшба, на сцене Пицундского храма в этом сезоне выступят такие известные исполнители, как Алхас Ферзба, Нана Черкезия и Альдона Цкуа. 

Первый международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" проходил с 29 июля по 2 сентября 2013 года. Сентябрьские фестивали классической органной музыки в Пицунде с участием широко известных музыкантов проводятся ежегодно, начиная с 1977 года, по предложению профессора Леонида Ройзмана.

 



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