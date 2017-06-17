Шамба: отметим пятилетие фестиваля "Органные вечера в Пицунде”

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В этом сезоне будет отмечаться пятилетие фестиваля "Органные вечера в Пицунде", сказала корреспонденту Sputnik художественный руководитель Государственного концертного зала Пицундского храма, первая абхазская органистка Марина Шамба.

"Это будет большим событием, в том плане, что приедут органисты из разных стран мира и примут участие в фестивале. Каждый год мы проводим органный фестиваль, но в этом году он отличится тем, что соберутся все музыканты и будет гала-концерт", — добавила руководитель концертного зала.

Юбилей органного фестиваля в Государственном концертном зале в Пицундском храме пройдет с 11 по 18 сентября 2017 года.

"Кроме того, в этом сезоне ожидаются различные концерты. А по понедельникам у нас гостевой день, если кто-то пожелает приехать и выступить в нашем зале, мы им будем устраивать концерты", — подчеркнула она.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спасти орган и себя: первой абхазской органистке Марине Шамба 65 лет

Ближайшее выступление в зале Пицундского храма намечено на конец этого месяца, состоится благотворительный концерт, сообщила Шамба.

"Приезжает пианистка из Америки, которая организовывает благотворительный концерт для больных детей–спинальников", — рассказала Марина Шамба.

Помимо традиционных совместных концертов органиста Луки Гаделия и сопрано Кристины Эшба, на сцене Пицундского храма в этом сезоне выступят такие известные исполнители, как Алхас Ферзба, Нана Черкезия и Альдона Цкуа.

Первый международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" проходил с 29 июля по 2 сентября 2013 года. Сентябрьские фестивали классической органной музыки в Пицунде с участием широко известных музыкантов проводятся ежегодно, начиная с 1977 года, по предложению профессора Леонида Ройзмана.