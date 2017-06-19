Съемочная авиация и красные мишени: журналисты RT испытали новый БТР

Sputnik, Роберт Джопуа

Бывать на полигоне "Цабал" мне приходилось не раз. Наблюдал за испытаниями военной техники и учениями как российских, так и абхазских военных. Как правило, они между собой не особо отличаются: офицеры приказывают, солдаты стреляют, мишени падают. На сей раз мне пришлось наблюдать за не совсем обычным военным представлением – журналисты телеканала RT испытывали модернизированный БТР — 82 АМ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ведущие RT испытали российскую военную технику на абхазском полигоне

Сначала был первый сезон

В прошлом году телеканал RT совместно с Министерством обороны России начал снимать новый телевизионный проект про российскую армию, который называется "Испытано на себе". Как рассказал мне автор, сценарист программы Никита Рудаков, он был посвящен служащим всех военных частей России, как говорится, от Калининграда до Владивостока. Первый сезон выйдет в эфир уже в июне.

"Программ о российской армии снимаются очень много, есть целый телеканал, посвященный этой тематике, но все они достаточно серьезные. Наша программа о российской армии, помимо серьезных моментов, включает в себя фановые, веселые эксперименты. Она подает темы, особенно иностранному зрителю, ведь RT работает на иностранного зрителя в том числе, было легко и интересно смотреть эту передачу", — пояснил о цели передачи Рудаков.

Автор программы проекта также добавил, что название телевизионного продукта говорит само за себя. Ведущие, подчеркнул Рудаков, испытывают военную технику, оружие, жизнь солдата на себе: ездят, стреляют, делают с оружием и техникой все, что с ними можно сделать.

Второй абхазский сезон, или в Абхазию за БТРом

Если первый сезон программы "Испытано на себе" был посвящен больше жизни и быту военнослужащих различных частей, то второй сезон телепроекта авторы решили посвятить военной технике, стоящей на вооружении российской армии. Одну из серий проекта решили посвятить модернизированному БТР-82АМ. Для съемок выбрали Абхазию, так как на дислоцированной в республике военной базе ЮВО есть достаточное количество этого вида боевой машины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ведущие RT испытали российскую военную технику на абхазском полигоне

"Абхазия была выбрана, потому что, во-первых, представлено много этих БТРов в российской части. Здесь прекрасный ландшафт: море, горы. У нас телепроект, и картинка должна быть соответствующая. Если снимать БТРы в гаражах Псковской области, то телезрителю не будет интересна передача — это все же телепроект, и картинка должна радовать зрителя", — рассказал о выборе места съемок режиссер телеканала Андрей Косаргин.

Нестандартные мишени

Для того чтобы как-то разнообразить картинку, съемочная группа придумывала разные творческие приемы. Обычно военные на полигонах используют стандартные цели, заготовленные мишени. Но команда RT отказалась от классики и решила использовать в кадре необычные мишени.

"Первой мишенью был маленький радиоуправляемый автомобиль, который имитировал движущуюся по холмистой местности цель. Следующим этапом была имитация воздушной цели, типа вертолета. Для этого мы надули большие красные гелиевые шары. Они висели на веревках на уровне 50 метров. И также с крупнокалиберных пулеметов пробовали попасть в них", — отметил Косаргин

Последней, самой крупной мишенью, стал автомобиль "Нива". Он был куплен специально для того, что бы расстрелять его из крупнокалиберного пулемета, установленном на БТРе. Кстати, автомобиль был на ходу и добрался до полигона собственным ходом.

Сочетание надежной техники и опытных ведущих не оставили шансов мишеням. От игрушечного автомобиля остался кусочек пластмассы, красные шары после пары прицельных выстрелов вовсе пропали с горизонта. В отличие от предыдущих двух целей, упомянутая "Нива" была достаточно крупной мишенью этого дня. Шансов у нее не было. После первых же двух точных выстрелов она воспламенилась, продолжая принимать на себя шквальный огонь из автоматического оружия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ведущие RT испытали российскую военную технику на абхазском полигоне

Для того чтобы происходящее на полигоне действо было запечатлено в самом лучшем виде, операторы используют различную современную видеотехнику: высокоскоростные камеры, коптер, экшн-камеры. Должно быть все красиво, заверяют они.

Не скоро в эфире

Второй сезон проекта "Испытано на себе" только начался. Руководители передачи отметили, что впереди еще много съемочных дней.

"Будем снимать различное стрелковое оружие, начиная от пистолета и заканчивая автоматами и пулеметами, а также танки, самолеты и многое другое. Будем испытывать на себе все новое вооружение, которое есть у российской армии", — заверил режиссер телеканала Андрей Косаргин.

По предварительным планам, в течение полугода съемочный процесс должен завершиться. Далее предстоит монтаж. Готовый продукт второго сезона проекта RT "Испытано на себе", подчеркнули авторы, скорее всего, выйдет в эфир через год.