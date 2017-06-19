Испытания БТР: журналисты RT расстреляли "Ниву"

На полигоне "Цабал" журналисты телеканала RT испытывали модернизированный БТР — 82 АМ. Съемки велись для проекта "Испытано на себе". Первый сезон телепроекта был посвящен больше жизни и быту военнослужащих различных частей. Съемки второго сезона начались с Абхазии. Одну из серий проекта решили посвятить модернизированному БТР-82АМ. Для съемок выбрали Абхазию, так как на дислоцированной в республике военной базе ЮВО есть достаточное количество этого вида боевой машины.

Для того чтобы как-то разнообразить картинку, съемочная группа придумывала разные творческие приемы. Обычно военные на полигонах используют стандартные цели, заготовленные мишени. Но команда RT отказалась от классики и решила использовать в кадре необычные мишени.

"Первой мишенью был маленький радиоуправляемый автомобиль, который имитировал движущуюся по холмистой местности цель. Следующим этапом была имитация воздушной цели, типа вертолета. Для этого мы надули большие красные гелиевые шары. Они висели на веревках на уровне 50 метров. И также с крупнокалиберных пулеметов пробовали попасть в них", — отметил Косаргин

По предварительным планам, в течение полугода съемочный процесс должен завершиться. Далее предстоит монтаж. Готовый продукт второго сезона проекта RT "Испытано на себе", подчеркнули авторы, скорее всего, выйдет в эфир через год.

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