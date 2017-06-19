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Коллегия МВД

Хаджимба о сотрудниках ГАИ, написавших рапорты: пусть уходят

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в расширенной коллегии Министерства внутренних дел республики.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на расширенной коллегии МВД, заявил, что все сотрудники ГАИ, написавшие рапорты об уходе, должны быть уволены. 

"Это вы будете бастовать и требовать, чтобы вам позволили дальше продолжать обдирать людей, да не позволю вам я это делать. Да, наверное, у вас не самые большие заработные платы, но кто вам позволил заниматься этим?" — сказал президент. 

Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении 15 июня.

МВД
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Поводом для массового увольнения стал приказ министра не останавливать машины с российскими номерами и ужесточить контроль за поборами на дорогах. Позже сотрудники ГАИ вернулись на работу.

"Здесь я вижу сотрудников ГАИ, чьи ролики можно найти на ютубе, вы герои ютуба, а не герои своей работы. Почему вы держите до сих пор этих людей на работе?" — возмутился Хаджимба.

Массовые рапорты об уходе из ГАИ президент назвал самочинством и потребовал, чтобы все написавшие заявления были уволены. 

"Чтобы я не видел здесь этих людей, это что за самочинство, это что за люди, которые сами по себе принимают решение работать или нет, и брать взятки?" — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что неоднократно сотрудникам ГАИ давались предписания не останавливать автомобили с иностранными номерами, если они не нарушили правила дорожного движения, однако ситуация не изменилась. 

 

 



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