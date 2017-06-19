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Оздоровительный лагерь дневного типа Алашарбага

Отдых, "Улыбка" и заветные желания: детский лагерь "Алашарбага" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Алашарбага" открылся 19 июня в Сухуме на базе средней школы №12.

Первый день в лагере вместе с детьми провели корреспонденты Sputnik Амра Амичба и Томас Тхайцук. 

К десяти часам утра все 120 мальчиков и девочек уже успели сделать зарядку, позавтракать и разделиться по пяти группам. 

В группе воспитательницы Олеси Черенко вовсю шла работа над эмблемой, девизом и плакатом отряда. 

"Дети решили назвать отряд "Улыбка". Теперь рисуем смайлики. Самый лучший и станет нашей эмблемой», — сказала воспитательница.

Одной из первых с заданием справилась Ариана Анкваб, нарисовала смайлик с короной и девизом: "Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс». Она рассказала, что не в первый раз родители отправляют ее в летний лагерь "Алашарбага".

"Мне здесь нравится. Когда мама сказала, что отправят меня в лагерь и в этом году, я очень обрадовалась и с нетерпением ждала начала. Когда приехала, увидела и старых друзей, и познакомилась с новыми", — заметила Ариана.

Летний лагерь, организованный Управлением образования администрации Сухума, с 2012 года работает при  сухумской школе № 12, что в районе Маяка. 

Оздоровительный лагерь дневного типа Алашарбага
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оздоровительный лагерь дневного типа "Алашарбага"

Рита Лакербая, директор школы и по совместительству начальник лагеря, уточнила, что в детский лагерь принимают детей из многодетных семьей, внуков и правнуков ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, детей работающих в госучреждениях родителей.  

"Уже шестой год в июне открывается летний лагерь. Ведь когда оба родителя работают, дети не могут остаться без присмотра. В основном в нашем лагере ученики младших классов в возрасте от 6 до 12 лет, — заметила Рита Лакербая.  - У каждого воспитателя и руководителя кружка свой план работы и каждый будет заниматься с детьми в своих группах. Думаю, что детям будет интересно и полезно находиться в нашем лагере".

При приеме в лагерь каждое утро медсестра проводит медосмотр детей в группах.  Начальник лагеря показала кабинеты. Один из классов переоборудован в комнату отдыха, поставили раскладушки, заправленные детским разноцветными простынями и наволочками.

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"После обеда предусмотрены часы отдыха. Устают дети, и тихий час им необходим,  - уверена Рита Лакербая.  - Потом опять по интересам будут заниматься спортом, рисованием, шитьем и вязанием. А когда распогодится, и плаванием заниматься могут, отведем всех детей на море. Школьная пора тяжелая для детей, требует концентрации, усидчивости, и, конечно, им нужно отдохнуть".

Воспитатели и руководители кружков в летнем лагере —  педагоги сухумских школ. Преподавательница труда из первой сухумской школы Майя Капанадзе и в лагере ведет кружок труда. В нем собрались одни девочки. Десятилетняя Роза Касян сказала, что уже умеет шить и с удовольствием научится вязать.

Оздоровительный лагерь дневного типа Алашарбага
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оздоровительный лагерь дневного типа "Алашарбага"

"Я шью платья, кофты для кукол своих. После лагеря смогу и вязать им теплые вещи на зиму", — сказала девочка.

В одном из классов проходил кружок по шахматам, посещать который решили как начинающие игроки, так и те, у кого уже есть определенный опыт.  У Аси Арютаа третий разряд по шахматам, принимала участие в чемпионатах в Абхазии. Девочка призналась, что учить кого-то она не собирается, но играть очень любит.

"Пригласили в Москву, но из-за учебы не смогла поехать", — сказала Ася, побеждая в очередной партии.  

В другой группе воспитательница Кама Аристава проводила интерактивные игры с детьми. На вопрос Камы, исполнения каких желаний они попросили бы у золотой рыбки, Георгий Ласурия ответил: «Здоровья маме!». Начальник лагеря по секрету сказала, что у  маленького Георгия болеет мама. А Сабина Бигвава загадала не погодам "взрослое" желание.

"Я хочу, чтобы у моего папы появилась работа", — сказала внучка ветерана Отечественной войны. 

Во дворе школы есть баскетбольная и волейбольная площадки, поле для минифутбола и большого футбола, дети также играют в настольный теннис. 

Оздоровительный лагерь дневного типа Алашарбага
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оздоровительный лагерь дневного типа "Алашарбага"

Затем предусмотрен полдник. Кстати, для организаторов он обходится дороже детских обедов, так как фрукты и сладости, конфеты, соки — дорогие. 

"Дети все это очень любят и с нетерпением ждут четырех часов", — с улыбкой заметила начальник лагеря. 

Чипсы и сухарики строго запрещается приносить с собой в лагерь. Кстати, во всех общеобразовательных школах запрещена продажа газированных напитков и фастфуда. 

Оздоровительный лагерь дневного типа Алашарбага
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оздоровительный лагерь дневного типа "Алашарбага"

"Вредно для здоровья, — подчеркнула Рита Лакербая и попросила играющих во дворе девочек завтра не приносить с собой чипсы. 

В шесть часов вечера родители забирают своих детей, чтобы к девяти часам утра следующего дня привезти их обратно к новым друзьям и приветливым воспитательницам.

Всего за лето в оздоровительном лагере "Алашарбага" будет три потока детей по 120 человек. Лагерь будет функционировать до августа. 



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