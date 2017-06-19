Веселье и полезные кружки: как проводят лето дети в лагере "Алашарбага"

Уже шестой год летний лагерь, организованный управлением образования администрации Сухума, проводится при 12 сухумской школе, что в районе Маяка.

Рита Лакербая директор школы и по совместительству начальник лагеря уточнила, что в детский лагерь принимают детей из многодетных семьей, внуков и правнуков ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, детей работающих в госучреждениях родителей.

В лагере открыты четыре кружка – рисования, труда, шахмат и литературный кружок.

Один из классов переоборудован в комнату отдыха, поставили раскладушки с детскими разноцветными простынями и наволочками.

"После обеда предусмотрены часы отдыха. Устают дети и тихий час им необходим", - уверена Рита Лакербая.

Воспитатели и руководители кружков в летнем лагере — педагоги сухумских школ. Преподавательница труда из первой сухумской школы Майя Капанадзе и в лагере ведет кружок труда.

В одном из классов проходил кружок по шахматам, посещать который решили как начинающие игроки, так и те, у кого уже есть определенный опыт.

В другой группе воспитательница Кама Аристава проводила интерактивные игры с детьми. На вопрос Камы, какие бы желания они загадали золотой рыбке, Георгий Ласурия ответил: «Здоровья маме!». Начальник лагеря по секрету сказала, что у маленького Георгия болеет мама. А Сабина Бигвава загадала не по годам "взрослое" пожелание.

"Я хочу, чтобы у моего папы появилась работа", — сказала внучка ветерана Отечественной войны.

Во дворе школы есть баскетбольная и волейбольная площадки, поле для минифутбола и большого футбола, дети играют в настольный теннис.

В шесть часов вечера родители забирают своих детей, чтобы к девяти часам утра следующего дня привезти их обратно к новым друзьям и приветливым воспитательницам.

Всего за лето в оздоровительном лагере "Алашарбага" будет три потока детей по 120 человек. Лагерь будет функционировать до августа.