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Веселье и полезные кружки: как проводят лето дети в лагере "Алашарбага"

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Для школьников Сухума 19 июня открылся летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Алашарбага".

Уже шестой год летний лагерь, организованный управлением образования администрации Сухума, проводится при 12 сухумской школе, что в районе Маяка. 

Рита Лакербая директор школы и по совместительству начальник лагеря уточнила, что в детский лагерь принимают детей из многодетных семьей, внуков и правнуков ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, детей работающих в госучреждениях родителей.  

В лагере открыты четыре кружка – рисования, труда, шахмат и литературный кружок. 

Один из классов переоборудован в комнату отдыха, поставили раскладушки с детскими разноцветными простынями и наволочками.

"После обеда предусмотрены часы отдыха. Устают дети и тихий час им необходим",  - уверена Рита Лакербая.  

Воспитатели и руководители кружков в летнем лагере —  педагоги сухумских школ. Преподавательница труда из первой сухумской  школы Майя Капанадзе и в лагере ведет кружок труда. 

В одном из классов проходил кружок по шахматам, посещать который решили как начинающие игроки, так и те, у кого уже есть определенный опыт. 

В другой группе воспитательница Кама Аристава проводила интерактивные игры с детьми. На вопрос Камы, какие бы желания они загадали золотой рыбке, Георгий Ласурия ответил: «Здоровья маме!». Начальник лагеря по секрету сказала, что у  маленького Георгия болеет мама. А Сабина Бигвава загадала не по годам "взрослое" пожелание.

"Я хочу, чтобы у моего папы появилась работа", — сказала внучка ветерана Отечественной войны. 

Во дворе школы есть баскетбольная и волейбольная площадки, поле для минифутбола и большого футбола, дети играют в настольный теннис. 

В шесть часов вечера родители забирают своих детей, чтобы к девяти часам утра следующего дня привезти их обратно к новым друзьям и приветливым воспитательницам.

Всего за лето в оздоровительном лагере "Алашарбага" будет три потока детей по 120 человек. Лагерь будет функционировать до августа. 

Подробнее об этом читайте здесь >>


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