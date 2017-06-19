Байкер со стажем: двухколесная любовь Амирана Лагвилава

Асида Квициния, Sputnik

Много разных стереотипов складывается в голове, когда мы слышим слова "байкер" или "мотоциклист". Сразу вырисовывается образ мужчины с густой бородой, в кожаной куртке, в очках и с татуировками. Такой внешний вид байкеров может и распространен в других странах, но мотоциклисты Абхазии выглядят совершенно иначе.

Высокий, крупный мужчина, улыбаясь встретил нас в кафе в здании офисного центра Гудоу-Плаза. Из вышеописанного стандартного образа байкеров у нашего героя был только мотоцикл, а главное — неподдельная страсть к езде.

"Любовь к мотоциклам у меня появилась еще в детстве, но из-за беспокойства родителей я не мог приобрести его до 25 лет. и, вот, спустя столько лет моя мечта осуществилась. Впервые сев на свой байк, я ощутил ни с чем не сравнимое чувство эйфории. То, чего я ждал много лет, наконец свершилось. Первым моим мотоциклом был Yamaha Drag Star с объемом двигателя 650 кубов. Я ездил на нем три года, пока не заменил его другим мотоциклом, Harley-Davidson", — начал свой рассказ мотоциклист Амиран Лагвилава.

На сегодняшний день у Лагвилава большой опыт езды на мотоцикле и около пяти моделей байков, но самым любимым по сей день остается Harley-Davidson.

© Sputnik. Владимир Бегунов В байкеры идут одни "старики"

"У меня есть мотоциклы, с которыми было много всего пройдено. Но я никогда и ни на что не променяю свой Harley-Davidson Fat Boy. А вот, сказать, что я влюблен в какой-то определенный автомобиль не могу, для меня это всего лишь средство передвижения, а мотоцикл это удовольствие и также ни с чем не сравнимое чувство свободы. Ты едешь по городу и чувствуешь, как пахнет твой город, это действительно невозможно ни с чем сравнить", — объясняет байкер.

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Продолжая рассказ, Амиран Лагвилава отметил еще несколько моделей, таких, как эндуро, которые хорошо подходят для бездорожья или пересеченной каменной местности, и специальные мотоциклы для мотокросса. Много существует видов мотоциклов, и каждый имеет свое применение.

"Мотоциклы бывают разные, для разных целей. Байк модели "Круизер", на котором я сегодня приехал, с вместительным багажником, приспособлен для комфортных поездок на дальние расстояния, и даже рассчитан на одного пассажира. Есть также "Чопперы", они подходят для другого стиля вождения и скоростного режима, олицетворением чопперов считается Harley-Davidson, а Harley-Davidson — это целая философия", — улыбаясь, продолжает Лагвилава.

— Мотоциклы, которые подходят для езды по городу, называются стрит-байки. Их особенностью считаются короткие передние вилки, – объясняет мотоциклист.

— Передние вилки? – переспросила я.

— Да, так называют, вилку где крепится колесо, чтобы было удобно рулить, вынос вилки делается коротким. Тем самым легко проезжать в городе между машинами, — отметил байкер.

© Sputnik. Илона Хварцкия Байкер Амиран Лагвилава

Писаные и неписаные правила

Прежде чем сесть на байк, необходимо обязательно пройти специальные курсы вождения. На этих курсах, как рассказывает Амиран Лагвилава, учат правильно держать равновесие во время езды, прыгать через специальные холмики, и правильно падать в случае неожиданных происшествий.

"Прежде чем сесть на мотоцикл обязательно необходимо пройти курсы вождения, я повторю, мотоцикл не прощает ошибок. В случае, когда мотоцикл отрывается от земли, человек, следуя инстинкту самосохранения, пытается совершить движения, которые делать ни в коем случаи нельзя. В таких ситуациях слушать инстинкты запрещено. И на мотокурсах обучают, как правильно в случае аварии группироваться, чтобы травмы были минимальными. Это может спасти жизнь байкеру", — рассказывает мотоциклист.

В случае каких-то происшествий на дорогах, мотоциклисты берут вину на себя. Мотоцикл — это тоже транспортное средство, но на двух колесах.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Мотогонщики из России и Абхазии форсировали реки и прыгали с обрывов

"Мотоциклист должен быть гораздо более внимательным, чем водитель автомобиля. Нужно всегда смотреть по сторонам и пытаться предугадать поведение человека за рулем другого транспортного средства. Если за рулем машины ты можешь потерять концентрацию на несколько секунд, то за рулем мотоцикла ты должен быть предельно внимательным. Часто бывает так, что люди, которые ездят на автомобилях, чувствуют какое-то превосходство перед мотоциклистами, но, на мой взгляд, автомобилист, мотоциклист и просто пешеход абсолютно равнозначные участники движения. Когда это понимание придет к некоторым нашим автомобилистам, то на дорогах будет гораздо безопаснее", — выразил свое мнение мотоциклист.

Тема аварий и гибели людей на дорогах актуальная на сегодняшний день, но, по словам Амирана Лагвилава, опытные мотоциклисты стараются соблюдать все правила и быть предельно внимательными на трассах, просчитывая все возможные реакции автомобилистов.

Испробовано на себе

В конце интервью мой респондент любезно предложил мне прокатиться вместе с ним на его мотоцикле, который во время нашего разговора стоял у входа в кафе, привлекая внимания всех прохожих. Долго не думая, я согласилась, интересно же узнать, чем так привлекательна езда на мотоцикле.

Мне объяснили правила, но запомнила я лишь то, что держаться надо крепко и желательно не бояться. надела шлем и мы тронулись. Первые несколько минут от страха я ехала с закрытыми глазами. Но потом мои эмоции поменялись. Чувство свободы, о котором рассказывал мой собеседник, действительно переполнило душу и скорость уже не казалась такой пугающей. Теперь и я могу с уверенностью утверждать, что есть за что любить мотоциклы, но все надо делать по правилам.