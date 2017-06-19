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Амиран Лагвилава рассказал, почему байкеры не имеют право на ошибку

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

Корреспондент Sputnik в Международный день мотоциклиста испытала на себе эмоции настоящих байкеров.

Если произошло происшествие на дорогах, мотоциклисты берут вину на себя. Мотоцикл — это транспортное средство на двух колесах и он никогда не прощает ошибок, отметил байкер со стажем Амиран Лагвилава.

"Мотоциклист должен быть гораздо более внимательным, чем водитель автомобиля. Нужно всегда смотреть по сторонам и пытаться предугадать поведение человека за рулем другого транспортного средства. Если за рулем машины ты можешь потерять концентрацию на несколько секунд, то за рулем мотоцикла ты должен быть предельно внимательным. Часто бывает так, что люди, которые ездят на автомобилях, чувствуют какое-то превосходство перед мотоциклистами, но, на мой взгляд, автомобилист, мотоциклист и просто пешеход абсолютно равнозначные участники движения. Когда это понимание придет к некоторым нашим автомобилистам, то на дорогах будет гораздо безопаснее", — считает Лагвилава.

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