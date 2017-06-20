"Губит людей не пиво": история сухумского пенного

Бадрак Авидзба, Sputnik

Уже на входе в Сухумский пивзавод можно увидеть людей в белых халатах и шапочках, это рабочие, они одеты в специальное снаряжение, которое должны носить для стерильности производства. Учитывая сезонный характер работы, завод запускается на полную мощность в летний период, зимой объемы производства падают, выпускаются в основном безалкогольные напитки.

Как готовят пиво

Приготовление пива весьма долгий процесс, с первого этапа до последнего проходит до 30 дней. Пивоваренная технология проходит по чешской классической системе с использованием хмеля и сырья. Вода, из которой производят пиво, проходит специальную обработку.

"У нас пять видов пива, из них есть пиво под маркой "ИванычЪ", его часто путают с привозным пивом из-за названия, но оно было названо в честь нашего бывшего директора Омара Ивановича Кварчия, которого уже нет в живых", — сказала главный технолог пивзавода Марина Герлиани.

На данный момент на Сухумском пивзаводе производят светлое и темное пиво "ИванычЪ", "Сухумское классическое" и "Cухумское оригинальное".

© Sputnik / Илона Хварцкия "Ароматные градусы" из Пицунды 15

"Пивоварение состоит из нескольких важных этапов, это приемка сырья, передача солода в цех производства. Основной этап – это брожение, которое длится семь дней, далее пиво поступает в цех дображивания, происходит осветление пива в течение 21 дня. С начала и до конца процесса производства проходит 30 дней. Летом бывает, что мы работаем на пределе возможностей, не успеваем обеспечить потребности рынка, такое тоже бывает", — добавила главный технолог.

Далее пиво проходит этап фильтрации, после чего его разливают по бутылкам.

"Перед разливом пива новые бутылки ополаскиваются. Пиво обязательно проходит процесс пастеризации, далее на бутылки наклеиваются этикетки", — добавила она.

Турист – основной потребитель

Основной потребитель пива – это турист, рассказала директор предприятия Амра Ануа, хорошая реализация продукции летом связана с приездом в Абхазию отдыхающих, говорит она.

"У потребителей разные предпочтения, кто-то любит с горчинкой, а кто-то легкое пиво. У нас также есть пшеничное пиво, из карамельных сортов солода мы варим темное пиво, которое пользуется спросом", — отметила руководитель предприятия.

Для насыщения местного рынка продукцией пивзавода и чтобы не остановить процесс производства, в межсезонье ведутся ремонтные работы, рассказала Амра Ануа.

"Мы инвестируем в основном в оборудование, потому что завод 1953 года, здесь много устаревшего оборудования. Мы меняем оборудование поэтапно, к сожалению, делать комплексную работу не получается. Два этапа ремонтных работ прошли успешно, на первом этапе мы приобрели цилиндрические емкости объемом по 50 тонн, также поменяли дрожжевое отделение. В этом году планируем заключить договор с венгерской фирмой на поставку нового пивоваренного аппарата", — подчеркнула Ануа.

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В отделе цилиндро-конических танков одновременно происходит и главное брожение и дображивание зеленого пива, рассказал начальник варочного цеха Адгур Цвижба.

"Если у нас раньше практиковалась варка классического пива, где главное брожение отделялось от дображивания, то в данном случае в этих емкостях главное брожение и дображивание проходит одновременно", — добавил он.

Новое оборудование позволяет сокращать время созревания пива, сообщил Цвижба.

"Если у нас процесс созревания пива со дня варки до готового продукта составляла 30-35 дней, то в этих емкостях пиво готовится 16-17 дней. Это оборудование мы приобрели в прошлом году", — подчеркнул он.

Безалкогольные напитки

Помимо пенного напитка, Сухумский пивзавод также выпускает различные виды безалкогольных напитков.

"Безалкогольное производство у нас развивается по двум направлениям, у нас большая вкусовая линейка. При ее наполнении мы отдаем предпочтение местным национальным фруктам, выпускаем напитки с такими вкусами, как гранат, груша, айва, фейхоа и так далее", — сказала главный технолог предприятия Марина Герлиани.

На заводе производят минеральную лечебную воду "Ауадхара", артезианскую питьевую воду "Азанта", а также сладкие газированные напитки "Груша и цветок апельсина", "Лимон и имбирь", "Тархун", "Фейхоа и лавровый лист", "Абрикос и курага", "Гранат и эвкалипт", "Айва".