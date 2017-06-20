Хмельной напиток: как готовится Сухумское пиво

Уже на входе в Сухумский пивзавод можно увидеть людей в белых халатах и шапочках, это рабочие, они одеты в специальное снаряжение, которое должны носить для стерильности производства. Учитывая сезонный характер работы, завод запускается на полную мощность в летний период, зимой объемы производства падают, выпускаются в основном безалкогольные напитки.

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Приготовление пива весьма долгий процесс, с первого этапа до последнего проходит до 30 дней. Пивоваренная технология проходит по чешской классической системе с использованием хмеля и сырья. Вода, из которой производят пиво, проходит специальную обработку.