Пострадавшему при взрыве в Сухуме ампутировали ногу

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавшему при взрыве в Сухуме ампутировали левую ногу ниже колена, сказал корреспонденту Sputnik заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба.

© Fotolia/ VILevi Пострадавшему при взрыве в Сухуме проводят операцию

"Угрозы для жизни пациента нет, он поступил с взрывным ранением, была сделана травматическая ампутация левой голени на уровне трети верхней", — добавил он.

Также пострадавший получил открытый перелом правой ноги и множественные раны и ушибы.

"У пациента ожоги нижних конечностей, площадью до 25% второй степени, а также травматический шок второй и третьей степени. Пациенту срочно была проведена операция, была проведена стабилизация костных фрагментов стержневым аппаратом", — подчеркнул врач.

Помимо того, пострадавшему была проведена противошоковая терапия, его состояние сейчас стабильное, рассказал Георгий Воуба.

Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.30 в понедельник.

В результате взрыва осколочные ранения получил житель Сухума, которого доставили в больницу на машине скорой помощи.



