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Хирург во время операции

Пострадавшему при взрыве в Сухуме ампутировали ногу

© Fotolia/ Petar Neychev
В Абхазии
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Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.30 в понедельник, в результате взрыва пострадавшему ампутировали левую ногу.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавшему при взрыве в Сухуме ампутировали левую ногу ниже колена, сказал корреспонденту Sputnik заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба.

Больничный коридор
© Fotolia/ VILevi
Пострадавшему при взрыве в Сухуме проводят операцию

"Угрозы для жизни пациента нет, он поступил с взрывным ранением, была сделана травматическая ампутация левой голени на уровне трети верхней", — добавил он.

Также пострадавший получил открытый перелом правой ноги и множественные раны и ушибы.

"У пациента ожоги нижних конечностей, площадью до 25% второй степени, а также травматический шок второй и третьей степени. Пациенту срочно была проведена операция, была проведена стабилизация костных фрагментов стержневым аппаратом", — подчеркнул врач.

Помимо того, пострадавшему была проведена противошоковая терапия, его состояние сейчас стабильное, рассказал Георгий Воуба. 

Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.30 в понедельник. 

В результате взрыва осколочные ранения получил житель Сухума, которого доставили в больницу на машине скорой помощи. 




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