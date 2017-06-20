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Взрыв произошел по улице Калмыкова в Сухуме

Генпрокуратура: подрыв на улице Калмыкова осуществлен дистанционно

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Взрыв по улице Калмыкова в Сухуме (4)
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Пострадавший от взрыва Руслан Аргун находится в Республиканской больнице, где ему была проведена операция.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Подрыв взрывного устройства на улице Калмыкова в Сухуме, по предварительным результатам осмотра места происшествия, был произведен дистанционно, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии.

"В конструкцию взрывного устройства входили поражающие элементы в виде металлических подшипников, неустановленное взрывчатое вещество, изоляционная лента", — отмечается в сообщении.

Хирург во время операции
© Fotolia/ Petar Neychev
Пострадавшему при взрыве в Сухуме ампутировали ногу

По данным Генпрокуратуры, в результате подрыва пострадал Руслан Аргун, 1974 года рождения, который получил множественные осколочные ранения.

"Ему проведена хирургическая операция в Республиканской больнице, ампутирована левая нога до предела верхней части голени, правая нога с переломами, общее состояние пострадавшего стабильно тяжелое, находится  в палате интенсивной терапии", — отмечает ведомство.

По данному факту Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса Абхазии (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконное приобретение взрывчатых веществ).

В понедельник 19 июня 2017 года, примерно в 21:15, в городе Сухум, во дворе пятиэтажного многоквартирного дома №3, расположенного по улице Калмыкова, был осуществлен подрыв взрывного устройства неустановленного образца. Оно было заложено преступником в цокольной части дома со стороны подъезда №2.


Темы:
Взрыв по улице Калмыкова в Сухуме (4)


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