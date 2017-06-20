20:02 20 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Спектакль Софичка в Щуке

"Стоянка человека": "Софичка" как промежуточный итог

© Sputnik. Лев Рыжков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3410

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял организаторов фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека" во вторник 20 июня.

Sputnik, Владимир Бегунов.

По мнению министра культуры республики Эльвиры Арсалия, третий фестиваль – некий рубеж. Начиналась «Стоянка человека» с приезда режиссера Александра Сокурова, который был почетным гостем на первом фестивале. Тогда возникла идея о съемках фильма по повести Искандера "Софичка". Сейчас наконец-то жители Абхазии смогут увидеть картину по телевидению.

Рауль Хаджимба подчеркнул значимость фестиваля.

"Фазиль Искандер не умер, он остался в памяти народа, — сказал Рауль Хаджимба. — Русская литература обогатилась его произведениями. Нам нужно сделать все, чтобы после нас люди помнили, любили и чтили имя Искандера". 

Директор Фонда Искандера Шазина Аргба рассказала, что у "Стоянки человека" есть воспитательная функция. Ее поддержал в этом президент Абхазии.

"Очень важно донести творчество Фазиля до нашего народа, — сказал Хаджимба. – Хочется, чтобы все окунулись в его наследие, где  есть совесть, честь, мораль. Потому что с этими понятиями у нас в обществе стало плохо".

По мнению Шазины Аргба, сейчас всем организаторам "Стоянки человека", надо перестроиться, смириться с мыслью, что этот фестиваль проходит без Искандера.

Встрече президента с организаторами фестиваля
© Sputnik. Зафас Гамгия
Президент пообещал подумать о создании кинотеатра в Абхазии

"Каждая встреча с Фазилем давала особые смыслы и особую энергию, — вспоминает Агрба. — Он умел уделить внимание каждому и сказать лично тебе что-то такое, что помогает идти по жизни дальше".

Как рассказала Шазина Агрба, в этом году Фонд Искандера больше внимания уделял увековечиванию памяти писателя. Его имя присвоено Русскому государственному драматическому театру, идет работа над установкой памятника Искандеру в Москве на Новодевичьем кладбище. Его планируют открыть в день смерти писателя 31 июля.

В этом году к фестивалю разработана экскурсия "Чик в Мухусе" по произведениям Фазиля. Директор Фонда Искандера показала изданный для экскурсии буклет.

"Внешне эта карта выглядит как комикс, — сказала Агрба.  – Но неважно, на каком языке мы достучимся до сердец людей. Важно сделать это".

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что уже двое суток подряд с утра до глубокой ночи в театре идут репетиции спектакля "Софичка", который ставят студенты театрального института имени Щукина.

"Репетиции этой пьесы – очень сложный процесс, – сказал Хинтба. – Само произведение гениальное, и очень сложно найти сценическую форму, чтобы передать весь объем смыслов, значений идей, заложенных в тексте".

По словам Хинтба, в театре переаншлаг, все билеты давно раскуплены. Если спектакль  получится таким, как он задуман, возможно, он будет показан вновь следующим летом.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария считает, что к 90-летию писателя нужно выпустить собрание его сочинений, в котором будут тома и на русском, и на абхазском языках.

"Есть немало хороших переводов Фазиля, – сказал Зантария. – Первоначально можно было сделать трехтомник: два тома на русском, один – на абхазском. Есть хороший пример, к столетию Баграта Шинкуба мы при помощи президента выпустили трехтомник на русском языке и два тома на абхазском".

По словам Владимира Зантария, Искандера всегда мало издавали в Абхазии, видимо, считали, что его и так много печатают в мире. Сейчас пришло время издавать собрания сочинений писателя. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова. Архивное фото
    Животный запрет

    Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз всех видов жвачных животных и свиней из Карагандинской области в связи со вспышкой пастереллеза.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент КР Алмазбек Атамбаев во время официальной встречи.
    Братская поддержка

    На встрече с главой России Владимиром Путиным президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал Россию прародиной и отметил, что за последние годы Кыргызстану была оказана по-настоящему братская поддержка.

  • Истребитель Су-30СМ
    Безопасное небо

    Представители Минобороны России и Беларуси заключили контракт на поставку военных истребителей Су-30 СМ.

  • Поезд, архивное фото
    Выставка нас связала

    Первый пассажирский поезд Душанбе — Астана, запущенный на время работы выставки ЭКСПО-2017, прибыл в столицу Казахстана.

  • Паломники во время умры
    Онлайн-запись на хадж

    Управление мусульман Узбекистана введет в этом году онлайн-систему регистрации паломников, собирающихся совершить хадж. Новое правило вводится для соблюдения объективности и социальной справедливости.

  • Торжественный запуск первого сдвоенного состава высокоскоростного поезда Сапсан
    Достаточно одного поезда

    РЖД не собираются в ближайшее время запускать высокоскоростные поезда "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Таллинном из-за недостаточно высокого пассажиропотока.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красочный забег
"Примадонны", Путин, Ленин: неделя в объективе
Разноликая Стоянка человека: организаторы рассказали президенту о планах
Разноликая "Стоянка человека": организаторы рассказали президенту о планах
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia