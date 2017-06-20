"Стоянка человека": "Софичка" как промежуточный итог

Sputnik, Владимир Бегунов.

По мнению министра культуры республики Эльвиры Арсалия, третий фестиваль – некий рубеж. Начиналась «Стоянка человека» с приезда режиссера Александра Сокурова, который был почетным гостем на первом фестивале. Тогда возникла идея о съемках фильма по повести Искандера "Софичка". Сейчас наконец-то жители Абхазии смогут увидеть картину по телевидению.

Рауль Хаджимба подчеркнул значимость фестиваля.

"Фазиль Искандер не умер, он остался в памяти народа, — сказал Рауль Хаджимба. — Русская литература обогатилась его произведениями. Нам нужно сделать все, чтобы после нас люди помнили, любили и чтили имя Искандера".

Директор Фонда Искандера Шазина Аргба рассказала, что у "Стоянки человека" есть воспитательная функция. Ее поддержал в этом президент Абхазии.

"Очень важно донести творчество Фазиля до нашего народа, — сказал Хаджимба. – Хочется, чтобы все окунулись в его наследие, где есть совесть, честь, мораль. Потому что с этими понятиями у нас в обществе стало плохо".

По мнению Шазины Аргба, сейчас всем организаторам "Стоянки человека", надо перестроиться, смириться с мыслью, что этот фестиваль проходит без Искандера.

© Sputnik. Зафас Гамгия Президент пообещал подумать о создании кинотеатра в Абхазии

"Каждая встреча с Фазилем давала особые смыслы и особую энергию, — вспоминает Агрба. — Он умел уделить внимание каждому и сказать лично тебе что-то такое, что помогает идти по жизни дальше".

Как рассказала Шазина Агрба, в этом году Фонд Искандера больше внимания уделял увековечиванию памяти писателя. Его имя присвоено Русскому государственному драматическому театру, идет работа над установкой памятника Искандеру в Москве на Новодевичьем кладбище. Его планируют открыть в день смерти писателя 31 июля.

В этом году к фестивалю разработана экскурсия "Чик в Мухусе" по произведениям Фазиля. Директор Фонда Искандера показала изданный для экскурсии буклет.

"Внешне эта карта выглядит как комикс, — сказала Агрба. – Но неважно, на каком языке мы достучимся до сердец людей. Важно сделать это".

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что уже двое суток подряд с утра до глубокой ночи в театре идут репетиции спектакля "Софичка", который ставят студенты театрального института имени Щукина.

"Репетиции этой пьесы – очень сложный процесс, – сказал Хинтба. – Само произведение гениальное, и очень сложно найти сценическую форму, чтобы передать весь объем смыслов, значений идей, заложенных в тексте".

По словам Хинтба, в театре переаншлаг, все билеты давно раскуплены. Если спектакль получится таким, как он задуман, возможно, он будет показан вновь следующим летом.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария считает, что к 90-летию писателя нужно выпустить собрание его сочинений, в котором будут тома и на русском, и на абхазском языках.

"Есть немало хороших переводов Фазиля, – сказал Зантария. – Первоначально можно было сделать трехтомник: два тома на русском, один – на абхазском. Есть хороший пример, к столетию Баграта Шинкуба мы при помощи президента выпустили трехтомник на русском языке и два тома на абхазском".

По словам Владимира Зантария, Искандера всегда мало издавали в Абхазии, видимо, считали, что его и так много печатают в мире. Сейчас пришло время издавать собрания сочинений писателя.



