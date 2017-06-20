Ялса Зантария представит Абхазию на фестивале в Бургасе

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Амра Амичба. Восьмилетняя модель Ялса Зантария представит Абхазию на Международном фестиваль красоты, таланта и моды "Prince&Princess of the World 2017" в болгарском городе Бургасе. Об этом сообщила президент фонда "L-Star" Лали Сичинава в интервью радио Sputnik.

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Фестиваль красоты в Болгарии проходит уже шестой раз, и Ялса Зантария не единственная представительница Абхазии, принимающая в нем участие.

"В первом фестивале принимала участие Дениза Харазия, которая завоевала Гран-при. На этом же фестивале представляла Абхазию Ариана Какубава. Она тоже привезла Гран-при. Можно сказать, что мы находимся с коллегами из Болгарии у истоков их фестиваля. И для нас это, на самом деле, почетно. И в этот раз мы готовимся с Ялсой. Нас ждут в Болгарии. Наши друзья настоящие профессионалы, они любят детей, любят работу, мы очень похожи с ними гостеприимством, традициями. Поэтому нам комфортно участвовать в фестивале в Болгарии", — заметила Лали Сичинава.

У конкурсантки будет четыре выхода – бальный, сказочный персонаж, спортивный, национальный.

"Обязательная часть этого фестиваля - шоу талантов. Каждый ребенок в течение двух с половиной минут может продемонстрировать те или иные способности. Мы решили показать красоту наших танцев. И будет для них небольшой сюрприз, который мы пока не будем озвучивать", — заметила Сичинава.

Ялса Зантария ходит на репетиции, специально для нее поставили абхазский танец.

"Попурри на основе музыки абхазских танцев. Сейчас ей показали новые элементы. У нее получается, схватывает быстро, потому что Ялса и раньше ходила на танцы, — сказала мама девочки Эсма Гемуа. – Также отрабатываются все выходы, как правильно себя вести, как себя подать и показать, что и как нужно грамотно сказать".

По признанию Ялсы, ей самой больше интересен выход в образе сказочного персонажа.

"Мне нравится мой сказочной персонаж", — сказала 8-летняя модель, не раскрывая при этом, в образе кого она предстанет на фестивале.

Президент фонда "L-Star" Лали Сичинава рассказала, что у участников Международного фестиваля красоты, таланта и моды "Prince&Princess of the World 2017" будет насыщенная программа.

"Помимо конкурсных дней, у них будет встреча с мэром города, вечер дружбы, развлекательные мероприятия, программа отдыха тоже предусмотрена, — заметила Сичинава. — Второй конкурсный день фестиваля будет посвящен вечеру дружбы, где каждая делегация будет выходить на сцену, рассказывать о своей стране, о культуре в национальной одежде. Также будем представлять элемент национальной кухни. Эсма готовится, в прошлый раз повезли в Турцию чемодан еды. И в этот раз тоже везем сувениры, подарки всем детям-участникам, а их будет 50".

Восьмилетняя Ялса Зантария — победительница международного телевизионного конкурса-фестиваля "TV Start and Start mini Models – Bosphorus" в Турции, где представительница Абхазии завоевала две короны.



