Сичинава: Ялса Зантария выступит на конкурсе красоты в Болгарии

"В международном конкурсе красоты в Стамбуле каждый представлял свою страну в таких официальных выходах, как национальный костюм, бальное платье, творческое задание. У каждого ребенка была возможность рассказать о себе, о своей стране, о культуре и обычаях", — сказала Сичинава.

Президент фонда "L-Star" добавила, что Ялса представляла свою страну на русском, на абхазском и на английском языках. По ее словам, она справилась, несмотря на то, что возникли какие-то технические неполадки.

Лали Счинава отметила, что сейчас Ялса готовится к международному фестивалю крастоты в Болгарии.

"Обязательная часть фестиваля в Болгарии — шоу-талантов, где каждый ребенок может в течение двух с половиной минут продемонстрировать те или иные способности. Мы решили показать красоту наших танцев", — сказала Лали Сичинава.

По словам Лали Сичинава, международный конкурс красоты в Болгарии пройдет с 23 по 30 июня в городе Бургас.