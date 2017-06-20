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Лали Сичинава и Ялса Зантария
© Sputnik.

Сичинава: Ялса Зантария выступит на конкурсе красоты в Болгарии

Радио
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Президент фонда "L-Star" Лали Сичинава, Ялса Зантария - победительница международного конкурса красоты в Стамбуле, завоевавшая две короны, и мама Ялсы – Эсма Гемуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, как проходил фестиваль "Tv Start Bosphorus", кто сшил платье в стиле "Великолепный Век", и как готовят детей к конкурсам.

"В международном  конкурсе красоты в Стамбуле каждый представлял свою страну в таких официальных выходах, как национальный костюм, бальное платье, творческое задание. У каждого ребенка была возможность рассказать о себе, о своей стране, о культуре и обычаях", — сказала Сичинава.

Президент фонда "L-Star"  добавила, что Ялса представляла свою страну на русском, на абхазском и на английском языках. По ее словам, она справилась, несмотря на то, что возникли какие-то технические неполадки. 

Лали Счинава отметила, что сейчас Ялса готовится к международному фестивалю крастоты в Болгарии. 

"Обязательная часть фестиваля в Болгарии — шоу-талантов, где каждый ребенок может в течение двух с половиной минут продемонстрировать те или иные способности. Мы решили показать красоту наших танцев", — сказала Лали Сичинава. 

По словам Лали Сичинава, международный конкурс красоты в Болгарии пройдет с 23 по 30 июня в  городе Бургас.

 

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