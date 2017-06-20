Президент ФША: абхазский шахматист успешно выступил на ЧЕ

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Успешным назвал выступление юных абхазских шахматистов на чемпионате Европы среди школьников президент Федерации шахмат Абхазии (ФША) Константин Тужба.

"Успешно выступил юный абхазский шахматист Даниил Халбад из Сухума. В итоговой таблице в возрастной категории до 7 лет, у него восьмое место из 30 участников. В последнем, девятом туре, Халбад упустил шанс занять призовое третье место, потерпев досадное поражение от представителя Азербайджана", — отметил Тужба.

По словам главы ФША Константина Тужба, на соревнованиях были представлены юные шахматисты из России, Испании, Турции, Англии, Польши, Израиля и других стран мира.

Чемпионат Европы по шахматам среди школьников проходил с 10 по 19 июня в Черногории, в городе Будва.



