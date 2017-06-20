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Президент ФША: абхазский шахматист успешно выступил на ЧЕ

© flickr.com
В Абхазии
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Президент Федерации шахмат Абхазии (ФША) Константин Тужба считает выступление юных абхазских шахматистов на Чемпионате Европы среди школьников успешным.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Успешным назвал выступление юных абхазских шахматистов на чемпионате Европы среди школьников президент Федерации шахмат Абхазии (ФША) Константин Тужба.

 "Успешно выступил юный абхазский шахматист Даниил Халбад из Сухума. В итоговой таблице в возрастной категории до 7 лет, у него восьмое место из 30 участников. В последнем, девятом туре,  Халбад  упустил шанс занять призовое третье место, потерпев  досадное поражение от представителя Азербайджана", — отметил Тужба. 

По словам главы ФША Константина Тужба, на соревнованиях были представлены юные шахматисты из России, Испании, Турции, Англии, Польши, Израиля и других стран мира.   

Чемпионат Европы по шахматам среди школьников проходил с 10 по 19 июня в Черногории, в городе Будва.




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