Гогуа: Абхазия - единственная страна, ограничивающая квоту на вылов рыбы

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия — единственная страна Черноморского бассейна, ограничивающая квоты на вылов рыбы, сказал в интервью радио Sputnik учредитель предприятия "Абхазморпром" Сонер Гогуа.

"Экологический вопрос не может решаться только за счет абхазской стороны. Черноморская хамса заходит к нам с января и до конца марта находится на нашей территории. Учитывая, что экономика Абхазии слабее, чем экономика России, Турции и других стран, а также, что в республике около шести заводов по переработке рыбы, необходимо вести правильную политику в этом направлении", — подчеркнул он.

Сонер Гогуа отметил, что турецкая сторона вылавливает за сезон 200-250 тысяч тонн рыбы, Грузия добывает 100-120 тысяч тонн. По его словам, для экономики Абхазии необходимо увеличение добычи, а не ограничивать улов до 40 тысяч тонн рыбы.

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"Мы ограничиваем квоту до 40 тысяч тонн, это решение, конечно, принимает правительство Абхазии, но есть межправкомиссия, занимающаяся в том числе вопросами рыбной деятельности. Это нонсенс, когда ежегодно ограничивается квота, ограничивается количество сейнеров, которые ловят рыбу, но при этом ежегодно открываем новые заводы по переработке рыбы", — отметил он.

У заводов не хватает сырья, такая ситуация наблюдалась в прошлом и позапрошлом году. Государство заинтересовано в том, чтобы Абхазия не сокращала, а увеличивала квоты на добычу рыбы, так как это создает условия для развития экономики, считает Сонер Гогуа.