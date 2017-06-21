Школа искусств и пандусы: "Нескучная классика" поможет особым детям

Рада Ажиба, Sputnik

По словам директора школы искусств имени Константина Ковача Михаила Алхазова, проект по данной тематике проводится уже второй год. Алхазов поделился, что сумму, которую собрали в прошлом году, они потратили на ремонт зала музыкальной школы и приобрели необходимые музыкальные инструменты.

"Организаторы благотворительного концерта в этом году поставили перед собой задачу направить собранные средства на установление пандусов в школе искусств, чтобы дети с ограниченными возможностями могли посещать ее и культурно просвещаться", — поделился планами директор школы искусств.

На вопрос, что, кроме пандусов, нужно для детей с ограниченными возможностями для того, чтобы попасть в музыкальную школу, нужны ли еще особые музыкальные инструменты, Алхазов ответил, что специальные инструменты для детей с ограниченными возможностями не нужны.

"Пандус — это то, что даст возможность ребенку попасть на первый этаж музыкальной школы. К инструментам у нас доступ открытый, прямой, с этим проблем не возникнет. Во всяком случае пребывание детей с ограниченными возможностями на первом этаже школы будет комфортным", — отметил он.

В концерте принимает участие известная американская пианистка Ольга Дашевская, по инициативе которой уже второй год в Абхазии проводятся благотворительные концерты.

"Я призываю всех прийти на концерт и внести свой вклад, чтобы сохранить это прекрасное здание, а самое главное, осчастливить детей, дать им возможность заниматься музыкой", — сказала Дашевская.

Солистка государственной филармонии Нана Черкезия призналась, что она с удовольствием принимает участие в благотворительных концертах.

"Я не могу помочь больным детям никак иначе, только своим творчеством, участием в таких концертах. Я это делаю с удовольствием. Мне тепло от того, что кому-то мы доставили удовольствие, что кто-то счастлив или кто-то вылечился от вырученных средств", — призналась она.

Для зрителей благотворительного концерта преподаватели школы искусств исполнят классическую музыку Бетховена, Шестаковича, Фауста, Моцарта, Прокофьева и произведения других композиторов.

Серия благотворительных концертов "Нескучная классика" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в субботу 24 июня, 26 июня в Государственном концертном зале Пицундского храма.

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, Ассоциации "Инва-содействие", Государственного таможенного комитета, Управления культуры администрации города Сухум и одной из сотовых компаний республики.