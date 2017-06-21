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Пресс-конференция о концерте Нескучная классика

Школа искусств и пандусы: "Нескучная классика" поможет особым детям

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция организаторов благотворительного концерта "Нескучная классика" прошла в пресс-центре Sputnik в среду 21 июня.

Рада Ажиба, Sputnik

По словам директора школы искусств имени Константина Ковача Михаила Алхазова, проект по данной тематике проводится уже второй год. Алхазов поделился, что сумму, которую собрали в прошлом году, они потратили на ремонт зала музыкальной школы и приобрели необходимые музыкальные инструменты.

"Организаторы благотворительного концерта в этом году поставили перед собой задачу направить собранные средства на установление пандусов в школе искусств, чтобы дети с ограниченными возможностями могли посещать ее и культурно просвещаться", — поделился планами директор школы искусств.

На вопрос, что, кроме пандусов, нужно для детей с ограниченными возможностями для того, чтобы попасть в музыкальную школу, нужны ли еще особые музыкальные инструменты, Алхазов ответил, что специальные инструменты для детей с ограниченными возможностями не нужны.

"Пандус — это то, что даст возможность ребенку попасть на первый этаж музыкальной школы. К инструментам у нас доступ открытый, прямой, с этим проблем не возникнет. Во всяком случае пребывание детей с ограниченными возможностями на первом этаже школы будет комфортным", — отметил он.

Благотворительный концерт.
Sputnik, Бадрак Авидзба
"Нескучная классика" прозвучала в Абхазской госфилармонии

В концерте принимает участие известная американская пианистка Ольга Дашевская, по инициативе которой уже второй год в Абхазии проводятся благотворительные концерты.

"Я призываю всех прийти на концерт и внести свой вклад, чтобы сохранить это прекрасное здание, а самое главное, осчастливить детей, дать им возможность заниматься музыкой", — сказала Дашевская.

Солистка государственной филармонии Нана Черкезия призналась, что она с удовольствием принимает участие в благотворительных концертах.

"Я не могу помочь больным детям никак иначе, только своим творчеством, участием в таких концертах. Я это делаю с удовольствием. Мне тепло от того, что кому-то мы доставили удовольствие, что кто-то счастлив или кто-то вылечился от вырученных средств", — призналась она.

Для зрителей благотворительного концерта преподаватели школы искусств исполнят классическую музыку Бетховена, Шестаковича, Фауста, Моцарта, Прокофьева и произведения других композиторов.

Серия благотворительных концертов "Нескучная классика" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в субботу 24 июня, 26 июня в Государственном концертном зале Пицундского храма.

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, Ассоциации "Инва-содействие", Государственного таможенного комитета, Управления культуры администрации города Сухум и одной из сотовых компаний республики.



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