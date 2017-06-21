"Нескучная классика": организаторы рассказали о программе благотворительного концерта

Организаторы благотворительного концерта «Нескучная классика» в этом году поставили перед собой задачу направить собранные средства на установление пандусов в школе искусств, чтобы дети с ограниченными возможностями могли посещать ее и культурно просвещаться.

Для зрителей благотворительного концерта преподаватели школы искусств исполнят классическую музыку Бетховена, Шестаковича, Фауста, Моцарта, Прокофьева и другие произведения.

Серия благотворительных концертов "Нескучная классика" состоится в Абхазской государственной филармонии в субботу 24 июня, 26 июня в Государственном концертном зале Пицундского храма.

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, Ассоциации "Инва-содействие", Государственного таможенного комитета, Управления культуры администрации города Сухум и одной из сотовых компаний республики.

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