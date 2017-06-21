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Акаба: у нас закон писан для одних и не писан для других

© Fotolia/ Sebra
В Абхазии
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Общество не доверяет органам охраны правопорядка и не верит в то, что можно добиться справедливости, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба, рассуждая о сложившейся криминогенной ситуации в республике.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Создание общественных советов при правоохранительных органах хотят предложить в Общественной палате Абхазии, об этом в интервью радио Sputnik сказала секретарь организации Нателла Акаба.

"Давно витает в воздухе идея создания общественных советов при правоохранительных органах. Такая практика существует, в частности, в Российской Федерации. Конечно, не могу сказать, что они решат все проблемы, но они позволят наладить более тесное взаимодействие правоохранительных органов с общественными организациями, и если общественность более активно включится в борьбу с криминалом, то, думаю, это принесет свои результаты", — считает Акаба.

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По словам секретаря Общественной палаты, данную идею планируется обсудить в ходе внеочередного пленарного заседания в пятницу 23 июня. На встречу приглашены глава государства и руководители силовых структур. 

Говоря о криминогенной ситуации, сложившейся в последние дни, Акаба уточнила, что общество не доверяет органам правопорядка.

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"Это самое страшное в сложившейся ситуации. Общество не верит, что можно добиться справедливости — это очень страшное явление. Это несет серьезную угрозу нашей государственности. Это сложилось потому, что, к сожалению, хотя мы и провозгласили себя правовым государством, у нас закон писан для одних и не писан для других. Пока мы от этого не избавимся, ничего не изменится. Закон должен быть един для всех", — подчеркнула она.

Дав оценку последним событиям, Нателла Акаба сказала, что они в корне противоречат традиционной абхазской культуре апсуара, когда считалось позорным поднять руку на женщину. 



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