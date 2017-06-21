Sputnik, Анжелика Бения.

В ходе пресс-конференции председатель общественной организации "Республиканское общество охраны памятников истории и культуры" Константин Тужба рассказал об истории создания общества, новых проектах и инициативах по изменению законодательства.

По словам Тужба, во время работы над уставом "Общества охраны памятников истории и культуры" возникли проблемы из-за статьи 10 закона "Об историко-культурном наследии Республики Абхазия", которая регулирует деятельность общественных организаций (Права и обязанности общественных организаций и объединений в сфере охраны и использования историко-культурного наследия).

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский час: экскурсии по Сухуму для маленьких

"Объекты культурного наследия должны стать локомотивом для экономики страны, а не тормозом. В нашем законе отсутствует словосочетание «общественный контроль». Если брать в пример другие страны, к примеру, Россию, по их закону, общественность имеет право контролировать виды строительных, реставрационно-восстановительных, земляных и других работ. Еще для сравнения, как отражен вопрос приватизации в нашем законе и в законе РФ. В законе РФ написано, что приватизация возможна при наличии охранного обязательства, это когда собственник, приватизирующий объект, берет на себя обязательства по содержанию, сохранению, развитию объекта, что позволяет восстановить объект. В абхазском законодательстве написано, что приватизации не подлежит и все. Это негибкая политика, нужно эти вопросы ставить на обсуждение", – считает Тужба.

Еще в 1959 году на заседании Совета Министров впервые был утвержден список объектов культурного наследия Абхазии, их было всего 250, сегодня их более 1500. Общество по охране памятников культуры и истории было создано давно, но, к сожалению, не нашлось после войны людей, которые воссоздали бы его. Сейчас появилась такая возможность, – отметил председатель вновь созданного "Общества охраны памятников истории и культуры".

"Большую работу по пропаганде и популяризации культурного наследия Абхазии проводят сегодня Центр гуманитарных программ и Дом юношества. Общественная кампания "Здравствуй, неповторимый Сухум!" ставила вопрос о бесплатных экскурсиях, о финансировании отдельных объектов, вопрос о создании общественной организации по охране памятников. Также были общественные инициативы, которые высказались против застраивания охранной зоны Сухумской крепости, возведения многоэтажных домов в Синопе, которые нарушали архитектурный ландшафт. Общественность не молчит, когда в городе производятся незаконные постройки", – заметил председатель «Общества охраны памятников истории и культуры".

Тужба признался, что объекты исторического наследия привлекают его давно.

"Старинные улицы Москвы – мое хобби десятилетней давности. В свободное время я постоянно гулял по этим улочкам. На сайте Sputnik я увидел рубрику "Абхазия: путешествие во времени", материалы о старом Сухуме, о книге Агумаа, благодаря этим материалам, у меня возникла идея создания общества защиты памятников. Я заинтересовался и подумал, почему бы мне не изучать наряду с московскими улицами и сухумские", – сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Ребячий тур: детям показали старый Сухум

Обществом запланировано много совместных проектов с департаментом культурного наследия, с операторами сотовой связи Абхазии, с Госкомитетом по молодежной политике, с российской общественной организацией по охране памятников и так далее.

"Есть государственный орган, который работает по этому направлению, сегодня есть общественный орган, который будет содействовать этой работе. Нам предоставили такую возможность. В рамках нашего общества будет функционировать центральный совет, куда обязательно должны войти видные деятели культуры, искусства, науки, художники, реставраторы, архитекторы, иначе наша работа будет нерезультативной", – добавил Тужба.

Также Тужба напомнил, что в рамках проекта "По следам книги Анзора Агумава "Старый Сухум" он организовывает бесплатные экскурсии для детей по столице Абхазии. Сегодня желающие не вмещаются в один микроавтобус.

Каждый четверг от дома № 12 по улице Академика Марра в 17:00 отъезжает экскурсионный автобус битком набитый детьми. Экскурсии по Сухуму будут проводиться, пока они востребованы, отметил Тужба. По его словам, для таких организаций, как "Киараз" и летних лагерей будут выделены другие дни, так как физически сложно охватить столько желающих.