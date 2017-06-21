19:17 21 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Константин Тужба

Тужба: объекты культурного наследия локомотив экономики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Охрана историко-культурного наследия (109)
820

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция председателя общественной организации "Республиканское общество охраны памятников истории и культуры" Константина Тужба.

Sputnik, Анжелика Бения.

В ходе пресс-конференции председатель  общественной организации "Республиканское общество охраны памятников истории и культуры" Константин Тужба рассказал об истории создания общества, новых проектах и инициативах по изменению законодательства.

По словам Тужба, во время работы над уставом "Общества охраны памятников истории и культуры" возникли проблемы из-за статьи 10 закона "Об историко-культурном наследии Республики Абхазия", которая регулирует деятельность общественных организаций (Права и обязанности общественных организаций и объединений в сфере охраны и использования историко-культурного наследия).

Экскурсия по г.Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский час: экскурсии по Сухуму для маленьких

"Объекты культурного наследия должны стать локомотивом для экономики страны, а не тормозом. В нашем законе отсутствует словосочетание «общественный контроль». Если брать в пример другие страны, к примеру, Россию, по их закону, общественность имеет право контролировать виды строительных, реставрационно-восстановительных, земляных и других работ. Еще для сравнения, как отражен вопрос приватизации в нашем законе и в законе РФ. В законе РФ написано, что приватизация возможна при наличии охранного обязательства, это когда собственник, приватизирующий объект, берет на себя обязательства по содержанию, сохранению, развитию объекта, что позволяет восстановить объект. В абхазском законодательстве написано, что приватизации не подлежит и все. Это негибкая политика, нужно эти вопросы ставить на обсуждение", – считает Тужба. 

Еще в 1959 году на заседании Совета Министров впервые был утвержден список объектов культурного наследия Абхазии, их было всего 250, сегодня их более 1500. Общество по охране памятников культуры и истории было создано давно, но, к сожалению, не нашлось после войны людей, которые воссоздали бы его. Сейчас появилась такая возможность, – отметил председатель вновь созданного "Общества охраны памятников истории и культуры".

"Большую работу по пропаганде и популяризации культурного наследия Абхазии проводят сегодня Центр гуманитарных программ и Дом юношества. Общественная кампания "Здравствуй, неповторимый Сухум!" ставила вопрос о бесплатных экскурсиях, о финансировании отдельных объектов, вопрос о создании общественной организации по охране памятников. Также были общественные инициативы, которые высказались против застраивания охранной зоны Сухумской крепости, возведения многоэтажных домов в Синопе, которые нарушали архитектурный ландшафт. Общественность не молчит, когда в городе производятся незаконные постройки", – заметил председатель «Общества охраны памятников истории и культуры".

Тужба признался, что объекты исторического наследия привлекают его давно.

"Старинные улицы Москвы – мое хобби десятилетней давности. В свободное время я постоянно гулял по этим улочкам. На сайте Sputnik я увидел рубрику "Абхазия: путешествие во времени", материалы о старом Сухуме, о книге Агумаа, благодаря этим материалам, у меня возникла идея создания общества защиты памятников. Я заинтересовался и подумал, почему бы мне не изучать наряду с московскими улицами и сухумские", – сказал он.

Ребячий тур: детям показали старый Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов
Ребячий тур: детям показали старый Сухум

Обществом запланировано много совместных проектов  с департаментом культурного наследия, с операторами сотовой связи Абхазии, с Госкомитетом по молодежной политике, с российской общественной организацией по охране памятников и так далее.

"Есть государственный орган, который работает по этому направлению, сегодня есть общественный орган, который будет содействовать этой работе. Нам предоставили такую возможность. В рамках нашего общества будет функционировать центральный совет, куда обязательно должны войти видные деятели культуры, искусства, науки, художники, реставраторы, архитекторы, иначе наша работа будет нерезультативной", – добавил Тужба.

Также Тужба напомнил, что в рамках проекта "По следам книги Анзора Агумава "Старый Сухум" он организовывает бесплатные экскурсии для детей по столице Абхазии. Сегодня желающие не вмещаются в один микроавтобус.

Каждый четверг от дома № 12 по улице Академика Марра  в 17:00 отъезжает экскурсионный автобус битком набитый детьми. Экскурсии по Сухуму будут проводиться, пока они востребованы, отметил Тужба. По его словам, для таких организаций, как "Киараз" и летних лагерей будут выделены другие дни, так как физически сложно охватить столько желающих.

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (109)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Правительство Южной Осетии
    "Круглая" помощь

    Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.

  • Президент Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Франции Доминик де Вильпен
    Дружба с французским акцентом

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.

  • Карен Карапетян
    Мечты сбываются

    Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФ
    Идут своим курсом

    Наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии и повышение активности свидетельствует о нежелании западных партнеров отказаться от антироссийского курса.

  • Иван Коновалов, архивное фото
    Как у себя дома

    Невежливое поведение военнослужащих стран НАТО в Прибалтике свидетельствует об оккупационной составляющей политики, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов.

  • Автомобили
    Ошибся номером

    Водителей транспортных средств с иностранными номерами будут штрафовать за отсутствие вовремя купленной виньетки.

  • Деньги, архивное фото
    Экономическая обновка

    Руководство Национального банка Таджикистана приняло решение об изъятии из оборота старых купюр для обновления рынка наличных денежных средств.

  • Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев
    Взгляд на Афганистан

    Председатель Сената Садык Сафаев назвал Афганистан приоритетным направлением внешней политики Узбекистана.

  • Генеральное консульство РФ в Нарве, Эстония. Архивное фото
    Добрый консул

    Генконсульство России в эстонской Нарве запустило для посетителей онлайн-рубрику для ответа на самые популярные вопросы и разъяснения соотечественникам типичных ошибок при оформлении документов.

  • Правительство Южной Осетии
    "Круглая" помощь

    Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.

  • Президент Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Франции Доминик де Вильпен
    Дружба с французским акцентом

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.

  • Карен Карапетян
    Мечты сбываются

    Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
"Софичка": кораблик на печке и письма Сталину
Зрители рыдали на показе Софички в исполнении абхазского курса Щуки
Зрители рыдали на показе "Софички" в исполнении абхазского курса "Щуки"
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia