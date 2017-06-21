Константин Тужба рассказал о предстоящей работе общества охраны памятников

В ходе пресс-конференции председатель общественной организации "Республиканское общество охраны памятников истории и культуры" Константин Тужба рассказал об истории создания общества, новых проектах и инициативах по изменению законодательства.

"Есть государственный орган, который работает по этому направлению, сегодня есть общественный орган, который будет содействовать этой работе. Нам предоставили такую возможность. В рамках нашего общества будет функционировать центральный совет, куда обязательно должны войти видные деятели культуры, искусства, науки, художники, реставраторы, архитекторы, иначе наша работа будет нерезультативной", – добавил Тужба.

Обществом запланировано много совместных проектов, как с департаментом культурного наследия, так и с операторами сотовой связи Абхазии, с комитетом по молодежной политики, с российской общественной организации по охране памятников и так далее.

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