Генералова о йоге: гармония и спокойствие - залог здоровья

Sputnik, Амра Амичба.

- Почему 21 июня стал Международным днем йоги?

— 21 июня, как вы знаете, — день летнего солнцестояния. И так как йога – это глубоко природная практика, связанная с природой и ее явлениями, давно еще люди собирались на рассвете и занимались йогой не только в Индии. Уже в 2015 году на Генеральной ассамблее ООН решили 21 июня отмечать день йоги. И уже третий год отмечается Международный день йоги.

- Как вы сами решили заняться таким древнейшим учением? Как вы стали его изучать?

— Мой доктор посоветовал мне попробовать. И с тех пор я не могу остановиться. Мне показалось, что легко и естественно для человека заниматься йогой. Мне очень помогло со здоровьем. Шейный остеохондроз знаком многим, или когда болит спина, шея, руки. Особенно, когда сидишь очень долго за рулем или за компьютером в офисе – это рано или поздно дает о себе знать. После занятий йогой у меня перестала болеть шея, спина. Через несколько лет я поняла, что йога — это хорошо, есть еще много преимуществ, и я решила преподавать людям. Окончила специальные курсы, сертифицирована как преподаватель йоги, и с радостью провожу занятия уже восемь лет.

- Исходя из своего опыта, как бы вы объяснили, что такое йога? Что это за учение?

— Совершенно точно вы подобрали слово, йога – это действительно учение. Потому что это не столько занятия с телом, сколько обретение внутренней гармонии, а тело как инструмент. С помощью тела, с помощью практик, с помощью дыхательных техник мы можем обрести гармонию внутри себя. А гармония и спокойствие – это и есть здоровье.

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Слово "йога" переводится как объединение. То есть объединение ума, духа и тела. Для себя я бы выбрала такую метафору: йога, как океан. Кто-то приходит на берег океана посидеть, полюбоваться. Кто-то собирает камушки на берегу и уносит с собой. Кто-то ныряет глубоко и там собирает жемчужины. Вот так я вижу йогу.

- Насколько сложно освоить это учение?

— Совершенно несложно. И, я повторюсь, настолько естественно. Если мы говорим о классах йоги, это несложно, это работа с телом, упражнения – физические, дыхательные. Это доступно каждому. Конечно, есть ограничения для людей с какими-то хроническими заболеваниями, но это не значит, что им нельзя заниматься. Просто им удаются более мягкие варианты упражнений.

- Какими, например, заболеваниями?

— Гипертония, щитовидная железа или внутренние хронические, например, язва. Есть ограничения в период беременности. И все равно йогой нужно и полезно заниматься, есть очень мягкие практики, которые помогают женщине пережить этот период, быть более спокойной весь период вплоть до рождения ребенка. Йога помогает при любом стрессе.

- А сколько направлений существует в йоге?

— Очень много разных направлений. Я училась в Индии, и мне преподавали индийскую йогу. А там нет вариантов, йога – как она есть. Она всеобъемлющая. Изучая западные школы, я вижу, что повторяются определенные техники, асаны, дыхательные упражнения – пранаямы. И тут вопрос — что тебе больше понравится.

- Как вы организовали группу в Сухуме? Как давно проходят занятия?

— Впервые я в Сухум попала в 2010 году. У меня был один мастер-класс, на котором были самые разные люди от 12 до 67 лет. Потом мне пришлось уехать, потому что в Москве проходил фестиваль йоги, в числе организаторов которого была и я. После него вернулась и с октября 2010 года решила быть здесь и обучать технике йоги, потому что здесь не было преподавателей, а люди очень интересовались.

Начинала потихоньку, немного людей, а сейчас уже несколько преподавателей йоги есть в Сухуме. И уже люди посещают занятия и занимаются не только фигурой, но и своим физическим, эмоциональным здоровьем.

- Как можно попасть в вашу группу? Где проходят занятия?

© Sputnik / Томас Тхайцук Методист ЛФК: невозможно сидеть на одном месте и быть здоровым

— Занятия проходят в зале гостиницы "Интер-Сухум". Летом будут и детские группы. Йогой предпочтительнее заниматься утром. Очень хорошо на рассвете, но я понимаю сложно встать так рано. Это не всем комфортно. Есть разные группы, в том числе и вечерние, каждый выбирает по своим предпочтениям.

В воскресенье 25 июня в выходной день в честь Дня йоги мы хотим провести открытое бесплатное занятие на свежем воздухе. Это распространенная практика и, конечно, приятно заниматься йогой на открытом воздухе, тем более в Абхазии. В девять утра мы приглашаем всех желающих. Даже если вы никогда не занимались йогой, но, как говорится, раньше никогда не пробовали, но хотели, можете использовать этот шанс.

- Учение предполагает всеобъемлющую гармонию. Исходя из вашей практики, скажите, такое возможно?

— Человек в абсолютной гармонии, совершая медитацию, может быть немного оторван от мира. Такие примеры может найти. Но я тоже человек, испытываю разные эмоции. Но я знаю, как из этого выйти. Я знаю, как эту гармонию вернуть быстрее и сократить этот период пребывания в негативе. И этим я делюсь с людьми на своих занятиях. Чтобы большую часть нашей жизни мы проводили в радости и любви.