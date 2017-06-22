Создание абхазских брендовых товаров предложили инициаторы проекта MORE

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Создание коллекции абхазских брендовых товаров – одна из основных задач, сказала архитектор-дизайнер, инициатор проекта MORE Елизавета Шаповалова.

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"Я могу сформулировать это как создание современного облика Абхазии, укрепление тем самым статуса республики. Национальный облик, который исторически не сложился, так уж вышло. Есть ассоциативный облик Кавказа и то не очень конкретный, а в Абхазии его нет", — добавила она.

В качестве примера Шаповалова привела Россию, чей национальный бренд – гжель или матрешка.

"Визуально и стилистически понятно, о какой стране идет речь. Хотелось бы создать бренд Абхазии, который объединил бы все визуальные сферы восприятия, начиная от архитектуры, дизайна, малых архитектурных форм. Мы хотим создать брендовую коллекцию сувенирной продукции, начиная от ручек, чехлов для мобильных телефонов и так далее", — сказала инициатор проекта.

Все средства, собранные от продажи, будут направлены на восстановление архитектурного образа городов Абхазии, сообщила она.

"Это могут быть бумажные пакеты, школьные тетради, это могут быть абсолютно любые вещи, для того чтобы человеку было понятно, что, приобретая их, он вносит вклад и становится причастным к этому большому процессу. В то же время это решает и другую задачу, если, например, в школе у детей вдруг появятся тетради с национальным абхазским узором, чехлы на телефоны – это определенное начало и толчок к национальному самосознанию", — сказала Шаповалова.

Шаповалова отметила, что участники проекта планируют обсуждать и решать задачи, касающиеся общества, при помощи искусства.

"Говоря о том, какие задачи стоят перед нашим обществом, хочется выделить три основные. Первое – недостаточная осведомленность мировой общественности о жизни, статусе и развитии Абхазии, как следствие, возможно, нашей частичной признанности", — добавила она.

Второй проблемой создатели проекта считают уменьшение потока туристов из года в год. Третье – уменьшение интереса у молодого поколения к национальному культурному развитию и к истории.

"Эти задачи, конечно же, глобальные, и можно подумать о том, что их сложно взять и решить за один день и одним проектом", — добавила Шаповалова.

Также участники проекта планируют провести Международный фестиваль искусств в Абхазии, на который уже приняты заявки более чем от ста артистов из восьми стран мира.



