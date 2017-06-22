Шаповалова: MORE FESTIVAL привлечет туристов

Архитектор-дизайнер, инициатор проекта МОRE.APSNY Елизавета Шаповалова рассказала, что идея проекта в создании современного национального облика Абхазии, создании и укреплении статуса Абхазии как развивающейся республики с богатым культурным и традиционным наследием. А также создание бренда Абхазии и его широкая популяризация, вовлечение населения республики в развитие и восстановление облика городов Абхазии.

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"Планируем провести первый ежегодный Международный фестиваль искусств в Абхазии MORE FESTIVAL, на который уже приняты заявки более чем от 100 артистов из восьми стран мира", — сообщила Шаповалова.