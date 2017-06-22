Шаповалова: MORE FESTIVAL привлечет туристов

"Планируем провести первый ежегодный Международный фестиваль искусств в Абхазии MORE FESTIVAL, на который уже приняты заявки более чем от 100 артистов из восьми стран мира", — сообщила Шаповалова.
"Планируем провести первый ежегодный Международный фестиваль искусств в Абхазии MORE FESTIVAL, на который уже приняты заявки более чем от 100 артистов из восьми стран мира", — сообщила Шаповалова.
Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера прошел в рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме юношества в четверг 22 июня.
Работы по расчистке и углублению русла реки Гнилушка в Сухуме, которые проходили 12 дней велись в два этапа.
Презентация проекта MORE, призванного решать актуальные задачи при помощи искусства и творчества, состоялась в Сухуме 22 июня.
Делегации России, Абхазии и Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО.
После церемонии официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона в Баку, главы двух государств побеседовали один на один.
Уроженка Армении Кристина Мкртчян рассказывает, как она возглавила фарфоровую мастерскую Laure Sélignac ("Лор Селиньяк"), являющийся официальным представителем Hermès.
Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили поправки, согласно которым вводится ответственность за указание цены товара не в национальной валюте, а в долларах, евро или рублях.
Недостаточный уровень практического международного сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму может привести к возникновению новых очагов международных и внутренних конфликтов.
К 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией торговый представитель РФ в Беларуси Константин Артюшин рассказал о подробностях торгово-экономического взаимодействия двух стран.
Правительство Латвии отказывается компенсировать недополученные доходы компаниям Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis за отказ от проекта "Северный поток — 2" (Nord Stream 2).
Самолет министра обороны России Сергея Шойгу в среду, возможно, сопровождали истребители ВВС НАТО, поднявшиеся с авиабазы Шяуляй в Литве.
Апрельский снегопад не оказал серьезного влияния на нынешний урожай клубники, ягоды последнего сбора проигрывают по размеру, однако вкус у таких ягод значительно слаще.
Глава Россотрудничества Любовь Глебова заверила, что российский культурный центр может появиться в Худжанде "в ближайшей перспективе".
В Узбекистане надеются, что встречи на полях заседания Экономического совета СНГ станут важным шагом в расширении торгово-экономических и инвестиционных отношений с партнерами.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас предложил дополнить нормы ЕС пятой свободой – свободой передвижения электронных данных.
Делегации России, Абхазии и Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО.
После церемонии официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона в Баку, главы двух государств побеседовали один на один.
Уроженка Армении Кристина Мкртчян рассказывает, как она возглавила фарфоровую мастерскую Laure Sélignac ("Лор Селиньяк"), являющийся официальным представителем Hermès.