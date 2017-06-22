16:57 22 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Конкурс детских рисунков Детство Чика по произведениям Фазиля Искандера

Конкурс рисунков "Детство Чика" прошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4 0 0

Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера прошел в рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме юношества в четверг 22 июня.

Sputnik, Амра Амичба. 

Юные художники из секции живописи Сухумского дома юношества, Дома детского творчества "Айнар", студии живописи Марии Пилия, а также те, кто просто любит рисовать и решил попробовать свои силы в конкурсе  соревновании.  

Восьмилетняя Ева Губаз уже два года посещает  Дом детского творчества "Айнар". Преподаватель живописи Дома детского творчества "Айнар" Рузанна Галустян, уверенная в успехе, привела на конкурс свою ученицу.

"Несмотря на маленький возраст, она быстро схватывает. Сразу понимает, что от нее ждет педагог. Уже с первого урока сразу поняла, как смешивать краски, чтобы получать те или иные оттенки", — не без гордости рассказала преподавательница. 

Юным художникам прочли несколько отрывков из рассказов Фазиля Искандера. Задание конкурса "Детство Чика" — на основании услышанного создать рисунок с образами, навеянными произведениями классика.

"Выбрали яркие образные отрывки, которые бы стимулировали полет фантазии детей. Взяли морскую, городскую и деревенскую темы", — сказала директор Сухумского дома юношества Елена Кобахия. 

Конкурс детских рисунков Детство Чика по произведениям Фазиля Искандера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера

Под руководством преподавателя секции живописи СДЮ Георгия Баронина дети приступили к карандашной версии своих рисунков. Сначала они набросали эскиз образов, которые хотели передать на бумаге, только после этого взяли в руки кисти и краски.

"Не оставляйте белых "мух", — сказал преподаватель. Так он советовал не оставлять на бумаге незамазанных краской белых пятен.  

Ева Губаз накануне смотрела художественный фильм "Время счастливых находок" по Искандеру, который показывали в СДЮ в рамках фестиваля, и сказала, что нарисует клад в море и мальчика, нашедшего его. 

Братья Нестор и Юрий Алхазов сейчас не ходят на уроки живописи, но, услышав про конкурс в рамках проходящего фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека", решили принять в нем участие. Оба решили нарисовать море. Но у 11-летнего Нестора и 14-летнего Юрия идея рисунков была разной. 

"Я решил изобразить причал, где стоит ресторан "Амра". Обычно мне больше нравится рисовать корабли", — признался Юрий Алхазов.  

На сцене в актовом зале стояла огромная корзина груш. По словам директора Сухумского дома юношества Елены Кобахия, груша – символ детских мероприятий в рамках фестиваля Искандера "Стоянка человека".

"Дерево груши до сих пор стоит у нас во дворе СДЮ. Здесь раньше был детский сад, который посещал маленький Фазиль Искандер. И с этой груши началось все", — напомнила Кобахия и, раздав всем конкурсантам груши, отправила детей во двор отдохнуть, пока жюри совещалось и принимало решение о том, кто же станет победителем.  

Конкурс детских рисунков Детство Чика по произведениям Фазиля Искандера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера

Жюри отметило, что у троих сидящих рядом детей картины оказались одинаковыми — не только то, что изображено, но даже и цветовая гамма идентичная. 

Выделить определенные работы жюри оказалось трудно, поэтому, вместо троих победителей, по итогам конкурса назвали семерых призеров. Ими стали – Александра Сангулия, Диана Нармания, Юрий Алхазов, Ева Пилия, Артем Жордания, Сырма Гемуа и Николь Воуба. 

"Художники не только помнили текст, который им зачитали в начале конкурса, но и передали характер литературного образа, — отметил преподаватель секции живописи СДЮ Георгий Баронин. — Жюри отметило очень много прекрасных работ. Каждая работа содержит в себе великолепные качества. Все мролодцы".

Всем остальным участникам также вручили грамоты лауреатов конкурса рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытие совместного учебно-тренировочного центра НАТО в Грузии
    Опасные связи

    Делегации России, Абхазии и Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО.

  • Официальный визит президента Молдовы Игоря Додона в Азербайджан
    Встреча тет-а-тет

    После церемонии официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона в Баку, главы двух государств побеседовали один на один.

  • Армянский след в Hermès. Кристина Мкртчян
    Армянский след в Hermès

    Уроженка Армении Кристина Мкртчян рассказывает, как она возглавила фарфоровую мастерскую Laure Sélignac ("Лор Селиньяк"), являющийся официальным представителем Hermès.

  • Деньги в кулаке, архивное фото
    Тенге и только

    Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили поправки, согласно которым вводится ответственность за указание цены товара не в национальной валюте, а в долларах, евро или рублях.

  • Мужчина с автоматов в руке. Архивное фото
    В борьбе с общей проблемой

    Недостаточный уровень практического международного сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму может привести к возникновению новых очагов международных и внутренних конфликтов.

  • Торговый представитель РФ в Беларуси Константин Артюшин
    Эволюционный путь

    К 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией торговый представитель РФ в Беларуси Константин Артюшин рассказал о подробностях торгово-экономического взаимодействия двух стран.

  • Погрузочные работы в порту, архивное фото
    Дело- труба!

    Правительство Латвии отказывается компенсировать недополученные доходы компаниям Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis за отказ от проекта "Северный поток — 2" (Nord Stream 2).

  • Истребитель F-16, архивное фото
    Летишь откуда?

    Самолет министра обороны России Сергея Шойгу в среду, возможно, сопровождали истребители ВВС НАТО, поднявшиеся с авиабазы Шяуляй в Литве.

  • Клубника в сахаре
    Сладкие последствия снегопада

    Апрельский снегопад не оказал серьезного влияния на нынешний урожай клубники, ягоды последнего сбора проигрывают по размеру, однако вкус у таких ягод значительно слаще.

  • Фонтан в Худжнаде, архивное фото
    Культурные планы

    Глава Россотрудничества Любовь Глебова заверила, что российский культурный центр может появиться в Худжанде "в ближайшей перспективе".

  • Заседание экономического совета Содружества Независимых Государств
    Много ожиданий

    В Узбекистане надеются, что встречи на полях заседания Экономического совета СНГ станут важным шагом в расширении торгово-экономических и инвестиционных отношений с партнерами.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
    Пятая свобода

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас предложил дополнить нормы ЕС пятой свободой – свободой передвижения электронных данных.

  • Открытие совместного учебно-тренировочного центра НАТО в Грузии
    Опасные связи

    Делегации России, Абхазии и Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО.

  • Официальный визит президента Молдовы Игоря Додона в Азербайджан
    Встреча тет-а-тет

    После церемонии официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона в Баку, главы двух государств побеседовали один на один.

  • Армянский след в Hermès. Кристина Мкртчян
    Армянский след в Hermès

    Уроженка Армении Кристина Мкртчян рассказывает, как она возглавила фарфоровую мастерскую Laure Sélignac ("Лор Селиньяк"), являющийся официальным представителем Hermès.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
"Софичка": кораблик на печке и письма Сталину
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia