Конкурс рисунков "Детство Чика" прошел в Сухуме

Sputnik, Амра Амичба.

Юные художники из секции живописи Сухумского дома юношества, Дома детского творчества "Айнар", студии живописи Марии Пилия, а также те, кто просто любит рисовать и решил попробовать свои силы в конкурсе соревновании.

Восьмилетняя Ева Губаз уже два года посещает Дом детского творчества "Айнар". Преподаватель живописи Дома детского творчества "Айнар" Рузанна Галустян, уверенная в успехе, привела на конкурс свою ученицу.

"Несмотря на маленький возраст, она быстро схватывает. Сразу понимает, что от нее ждет педагог. Уже с первого урока сразу поняла, как смешивать краски, чтобы получать те или иные оттенки", — не без гордости рассказала преподавательница.

Юным художникам прочли несколько отрывков из рассказов Фазиля Искандера. Задание конкурса "Детство Чика" — на основании услышанного создать рисунок с образами, навеянными произведениями классика.

"Выбрали яркие образные отрывки, которые бы стимулировали полет фантазии детей. Взяли морскую, городскую и деревенскую темы", — сказала директор Сухумского дома юношества Елена Кобахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера

Под руководством преподавателя секции живописи СДЮ Георгия Баронина дети приступили к карандашной версии своих рисунков. Сначала они набросали эскиз образов, которые хотели передать на бумаге, только после этого взяли в руки кисти и краски.

"Не оставляйте белых "мух", — сказал преподаватель. Так он советовал не оставлять на бумаге незамазанных краской белых пятен.

Ева Губаз накануне смотрела художественный фильм "Время счастливых находок" по Искандеру, который показывали в СДЮ в рамках фестиваля, и сказала, что нарисует клад в море и мальчика, нашедшего его.

Братья Нестор и Юрий Алхазов сейчас не ходят на уроки живописи, но, услышав про конкурс в рамках проходящего фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека", решили принять в нем участие. Оба решили нарисовать море. Но у 11-летнего Нестора и 14-летнего Юрия идея рисунков была разной.

"Я решил изобразить причал, где стоит ресторан "Амра". Обычно мне больше нравится рисовать корабли", — признался Юрий Алхазов.

На сцене в актовом зале стояла огромная корзина груш. По словам директора Сухумского дома юношества Елены Кобахия, груша – символ детских мероприятий в рамках фестиваля Искандера "Стоянка человека".

"Дерево груши до сих пор стоит у нас во дворе СДЮ. Здесь раньше был детский сад, который посещал маленький Фазиль Искандер. И с этой груши началось все", — напомнила Кобахия и, раздав всем конкурсантам груши, отправила детей во двор отдохнуть, пока жюри совещалось и принимало решение о том, кто же станет победителем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера

Жюри отметило, что у троих сидящих рядом детей картины оказались одинаковыми — не только то, что изображено, но даже и цветовая гамма идентичная.

Выделить определенные работы жюри оказалось трудно, поэтому, вместо троих победителей, по итогам конкурса назвали семерых призеров. Ими стали – Александра Сангулия, Диана Нармания, Юрий Алхазов, Ева Пилия, Артем Жордания, Сырма Гемуа и Николь Воуба.

"Художники не только помнили текст, который им зачитали в начале конкурса, но и передали характер литературного образа, — отметил преподаватель секции живописи СДЮ Георгий Баронин. — Жюри отметило очень много прекрасных работ. Каждая работа содержит в себе великолепные качества. Все мролодцы".

Всем остальным участникам также вручили грамоты лауреатов конкурса рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера.