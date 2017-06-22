Услышать и нарисовать: детские рисунки по рассказам Искандера

Юные художники из секции живописи Сухумского дома юношества, Дома детского творчества "Айнар", студии живописи Марии Пилия, а также те, кто просто любит рисовать, решили попробовать свои силы в конкурсе.

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Юным художникам прочли несколько отрывков из рассказов Фазиля Искандера. Задание конкурса "Детство Чика" — на основании услышанного создать рисунок с образами, навеянными произведениями классика.

Выделить определенные работы жюри оказалось трудно, поэтому, вместо троих победителей, по итогам конкурса назвали семерых призеров. Им стали – Александра Сангулия, Диана Нармания, Юрий Алхазов, Ева Пилия, Артем Жордания, Сырма Гемуа и Николь Воуба.

Всем остальным участникам также вручили грамоты лауреатов конкурса рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера.