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Услышать и нарисовать: детские рисунки по рассказам Искандера

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Темы:
Наш Фазиль (80)
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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме юношества прошел конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера.

Юные художники из секции живописи Сухумского дома юношества, Дома детского творчества "Айнар", студии живописи Марии Пилия, а также те, кто просто любит рисовать, решили попробовать свои силы в конкурсе. 

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Юным художникам прочли несколько отрывков из рассказов Фазиля Искандера. Задание конкурса "Детство Чика" — на основании услышанного создать рисунок с образами, навеянными произведениями классика.

Выделить определенные работы жюри оказалось трудно, поэтому, вместо троих победителей, по итогам конкурса назвали семерых призеров. Им стали – Александра Сангулия, Диана Нармания, Юрий Алхазов, Ева Пилия, Артем Жордания, Сырма Гемуа и Николь Воуба. 

Всем остальным участникам также вручили грамоты лауреатов конкурса рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера.

Темы:
Наш Фазиль (80)


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