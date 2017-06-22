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Застреливший человека в Гагре сдался правоохранителям

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Пятидесятилетнего жителя села Хыпста Гудаутского района Геннадия Сулаберидзе застрелили в Гагре вечером 21 июня напротив дома №1 по улице Космонавтов.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Житель города Гагра Астамур Дзыба, 1976 года рождения, явился с повинной, он признался в совершении убийства Геннадия Сулаберидзе, произошедшего 21 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Астамур Дзыба задержан, с его участием проводятся необходимые следственные мероприятия", — отмечает пресс-служба Генпрокуратуры. 

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 217 (незаконное хранение оружия) и частью первой статьи 99 (убийство) Уголовного Кодекса Республики Абхазия. 

 

 



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