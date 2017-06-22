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Эколог: исследуем морскую воду два раза в месяц

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Данные последних исследований морской воды в акватории Сухумской бухты показали, что данные соответствуют всем нормативам, об этом Sputnik сообщила эколог Ольга Пустоварова.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Исследование качества морской воды в летний период проводится два раза в месяц, сказала в интервью радио Sputnik заместитель директора абхазского Государственного центра экологического мониторинга Ольга Пустоварова.

Аудиоверсию беседы с Ольгой Пустоваровой слушайте здесь>>

"Исследования качества морской воды проводятся регулярно. В зимний период это происходит один раз в месяц, в летний — два раза в месяц. Регулярно, два раза в месяц производится забор проб морской воды для определения качественного и количественного состава морской воды. Пробы берутся в районе пляжей, где купаются люди, и в устье рек, которые могут потенциально служить источником загрязнения прибрежных вод — это такие реки, как Гнилушка, Басла и Сухумка", — рассказала Пустоварова. 

По словам эколога, в ходе исследования морской воды определяются показатели, характеризирующие качественный и количественный состав морской воды, а также концентрация биогенных элементов, таких как азотамонийный, нитратный и нитритный. 

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"Почему они определяются? Потому что эти компоненты могут вызвать эвтрофикацию водоема, как следствие — убыль растворенного кислорода и гибель живых организмов. Также определяется концентрация растворенного кислорода, биохимического потребления кислорода, концентрация нефтепродуктов и удельная суммарная бета-радиоактивность, которая характеризует радиационную безопасность воды", — пояснила она.

Заместитель директора абхазского Государственного центра экологического мониторинга Ольга Пустоварова отметила, что последние два сбора морской воды прошли в конце мая и середине июня. Результаты, подчеркнула она, соответствуют нормативам, и поэтому здоровью людей ничего не угрожает.




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