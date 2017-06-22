Химик: в результате ливней появилось белое пятно на Черном море

"В конце мая NASA опубликовало космические снимки Черного моря, на которых видны белесые бирюзово-голубые пятна вдоль побережья. Море изменило цвет, это вызвано цветением кокколитофитобактерий, связано это с обильными ливнями. С течением крупных рек в Черное море попало большое количество биогенных элементов, в том числе нитратов, которые любят эти бактерии, планктонные водоросли. При цветении эти водоросли выделяют карбонат кальция, который белого цвета, в результате произошло обеление Черного моря", — сказала Пустоварова.

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