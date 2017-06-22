23:33 22 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Ольга Пустовалова
© Sputnik / Томас Тхайцук

Химик: в результате ливней появилось белое пятно на Черном море

Радио
Получить короткую ссылку
84830

О том, почему море Черное, каковы результаты проб морской воды и впадающих в море рек, рассказала заместитель директора Абхазского государственного центра экологического мониторинга при Госкомитете по экологии и охране природы Ольга Пустоварова.

"В конце мая NASA опубликовало космические снимки Черного моря, на которых видны белесые бирюзово-голубые пятна вдоль побережья. Море изменило цвет, это вызвано цветением кокколитофитобактерий, связано это с обильными ливнями. С течением крупных рек в Черное море попало большое количество биогенных элементов, в том числе нитратов, которые любят эти бактерии, планктонные водоросли. При цветении эти водоросли выделяют карбонат кальция, который белого цвета, в результате произошло обеление Черного моря", — сказала Пустоварова.   

Полную версию беседы с Ольгой Пустоваровой читайте здесь>>

По теме

Отар Дзидзария: раньше Черное море называлось Абазгским
Эколог: лет через 300 зимы станут холодными и Черное море восстановится


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание ООН в Нью-Йорке
    Хотим в ООН

    Делегации Абхазии и Южной Осетии выступили с совместным заявлением о желании принимать участие в обсуждении проблемы беженцев в стенах ООН.

  • Проведен этап широкомасштабных учений с боевыми стрельбами
    Пустили оружие в дело

    На военных учениях в Азербайджане проведен основной этап с боевыми стрельбами. Артиллерия, средства ПВО, авиация и другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

  • Репетиция праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге
    Алые паруса

    Ереванские школьники, победившие в международном конкурсе "Я рисую Петербург", встретились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

  • Визуализация проекта Rail Baltica
    "Железное" братство

    Сейм Латвии ратифицировал договор о железнодорожной магистрали Rail Baltica через страны Балтии в Германию и Польшу, пройдя через Белосток, Варшаву, Лодзь и Познань.

  • Самолеты АН-2 проходят модернизацию в Сибирском НИИ авиации имени С.А.Чаплыгина (СибНИА), архивное фото
    Держи нарушителя

    ВВС Литвы зафиксировали два нарушения государственной границы белорусским самолетом Ан-2. МИД Литвы намерен вручить представителю посольства Беларуси в Литве ноту протеста.

  • Железнодорожный вокзал
    Потепление отношений

    Поезд Кишинев-Одесса в летний период будет курсировать три раза в неделю вместо стандартных двух.

  • Мирзосаид Султонов, архивное фото
    В одной связке

    Экономическая взаимозависимость в торговле, инвестициях и транспорте может стать одним из основных факторов стабильности и развития отношений Таджикистана и Узбекистана, считает профессор японского университета Мирзосаид Султонов.

  • Папки с документами
    Будем реабилитировать

    Шавкат Мирзиёев накануне утвердил Рамочное соглашение между Узбекистаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о восстановлении экологии районов, пострадавших от добычи урана в годы СССР.

  • Пьяный водитель. Иллюстративное фото
    Страшная статистика

    В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.

  • Здание ООН в Нью-Йорке
    Хотим в ООН

    Делегации Абхазии и Южной Осетии выступили с совместным заявлением о желании принимать участие в обсуждении проблемы беженцев в стенах ООН.

  • Проведен этап широкомасштабных учений с боевыми стрельбами
    Пустили оружие в дело

    На военных учениях в Азербайджане проведен основной этап с боевыми стрельбами. Артиллерия, средства ПВО, авиация и другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

  • Репетиция праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге
    Алые паруса

    Ереванские школьники, победившие в международном конкурсе "Я рисую Петербург", встретились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Конкурс детских рисунков Детство Чика по произведениям Фазиля Искандера
Произведения классика и дети: образы Искандера в рисунках
Услышать и нарисовать: детские рисунки по рассказам Искандера
Услышать и нарисовать: детские рисунки по рассказам Искандера
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia