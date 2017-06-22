Химик: в результате ливней появилось белое пятно на Черном море

Писатель, журналист, общественный деятель Анатолий Возба родился 22 июня 1932 года в селе Лыхны Гудаутского района.
Пятидесятилетнего жителя села Хыпста Гудаутского района Геннадия Сулаберидзе застрелили в Гагре вечером 21 июня напротив дома №1 по улице Космонавтов.
С 20 по 21 июня 2017 года в Женеве состоялся 40 раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Делегации Абхазии и Южной Осетии выступили с совместным заявлением о желании принимать участие в обсуждении проблемы беженцев в стенах ООН.
На военных учениях в Азербайджане проведен основной этап с боевыми стрельбами. Артиллерия, средства ПВО, авиация и другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.
Ереванские школьники, победившие в международном конкурсе "Я рисую Петербург", встретились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
В северных областях Казахстана будут отремонтированы автотрассы по трем направлениям к границам Российской Федерации – дороги в Курган, Тюмень и Омск.
Музыкальный альбом "Судьбе назло" с песнями главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева официально поступил в продажу на российском сайте "Мелодия".
Имиджевый фильм "Кормилец" о белорусских тракторах получил Гран-при на US International Film & Video Festival.
Сейм Латвии ратифицировал договор о железнодорожной магистрали Rail Baltica через страны Балтии в Германию и Польшу, пройдя через Белосток, Варшаву, Лодзь и Познань.
ВВС Литвы зафиксировали два нарушения государственной границы белорусским самолетом Ан-2. МИД Литвы намерен вручить представителю посольства Беларуси в Литве ноту протеста.
Поезд Кишинев-Одесса в летний период будет курсировать три раза в неделю вместо стандартных двух.
Экономическая взаимозависимость в торговле, инвестициях и транспорте может стать одним из основных факторов стабильности и развития отношений Таджикистана и Узбекистана, считает профессор японского университета Мирзосаид Султонов.
Шавкат Мирзиёев накануне утвердил Рамочное соглашение между Узбекистаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о восстановлении экологии районов, пострадавших от добычи урана в годы СССР.
В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.
Делегации Абхазии и Южной Осетии выступили с совместным заявлением о желании принимать участие в обсуждении проблемы беженцев в стенах ООН.
На военных учениях в Азербайджане проведен основной этап с боевыми стрельбами. Артиллерия, средства ПВО, авиация и другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.
Ереванские школьники, победившие в международном конкурсе "Я рисую Петербург", встретились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.