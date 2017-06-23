Сладкие плоды той самой груши: прогулка по Сухуму Фазиля

Sputnik, Владимир Бегунов.

Наблюдательный пункт Марата, эвкалипты, посаженные Фазилем, дом писателя, детский сад и школа, куда он ходил – все это остановки во время экскурсии "Чик в Мухусе".

"Идея такой экскурсии витала давно, — говорит директор Сухумского дома юношества Елена Кобахия. – Наконец мы ее воплотили в жизнь вместе со студентами. В дальнейшем думаем сделать такую же карту по всей Абхазии. Это уже будет экскурсия по местам не только Чика, а Сандро и других героев. Хорошо бы, если это был постоянно действующий маршрут".

Мы идем по Сухуму. Ведет экскурсию Елена Кобахия. Студенты-филологи выступают гидами на конкретных объектах, зачитывают строки Фазиля, связанные с этими местами.

По словам Кобахия, все гиды "Чика в Мухусе" получили за этот день зачеты по русской литературе.

Сбор у дома Фазиля по улице 4 Марта. В группе много детей. От дома писателя сворачиваем к Сухумскому дому юношества. Здесь был детский сад, куда ходил писатель.

"Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на старые избушки, — писал он в рассказе "Начало". — Наверное, в нем было тесно, но мы тогда этого не замечали. Прямо посреди двора был прорыт большой котлован. Мы знали, что здесь будет новое здание детского сада. Но в те годы строили слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании".

© Sputnik. Владимир Бегунов Литературная экскурсия по Сухуму Искандера в рамках фестиваля "Стоянка человека" в четверг 22 июня

Прямо перед входом растет та самая груша, про которую писал Искандер. Мальчик нашел под деревом грушу и хотел ее съесть. Но воспитательница забрала у него грушу, сказав, что она пойдет на компот для всего сада. Мальчик отдал, а когда вечером возвращался домой, увидел воспитательницу. У нее в авоське лежала та самая груша. Ему стало стыдно. У рассказа есть второе дно. Фазиль описывает эту историю с комментариями читателя, который считает, что рассказ про грушу очень смешной, с намеком. "Если воспитательница берет грушу, то что берет директор детского сада?" — вопрошает дотошный читатель у писателя.

"Сегодня у нас в доме творчества прошел конкурс детских рисунков по произведениям Искандера, — говорит Елена Кобахия. — И мы решили, что его символом будет та самая груша. Она до сих пор приносит плоды, кстати, они очень сладкие».

Экскурсия движется дальше. Школа Искандера, где он, по его собственным словам, получил золотую медаль и зонтом по шее. Участники по ходу экскурсии устанавливают таблички: "Груша Фазиля", "Школа, где "закаляли души смехом", "Море доброе".

© Sputnik. Владимир Бегунов Литературная экскурсия по Сухуму Искандера в рамках фестиваля "Стоянка человека" в четверг 22 июня.

Стадион. Он сейчас новый, современный, на котором проходил Чемпионат мира по футболу ConIFA. Фазиль писал про другой, находящийся на этом месте, куда мальчишки проникали через забор без билета, чтобы посмотреть на игру местной футбольной команды.

"Очень интересный маршрут, — говорит присоединившаяся к группе отдыхающая Татьяна. – Много новой информации, интересно поданной".

Дальше группа движется на берег к скульптурам Чика и Ники. Между стадионом и памятниками интересных объектов нет, и участников довозят на набережную на машинах.

"В следующий раз неплохо бы паровозик арендовать, — делится идеей директор Фонда Искандера Шазина Агрба, наблюдая за паровозом, катающим туристов по набережной. – Оклеить его иллюстрациями, связанными с творчество Фазиля, и замечательно будет".

Для многих участников внове была информация, что "Брехаловка" раньше находилась перед входом на "Амру", у третьей школы стоял памятник Сталину, а эвкалипты, посадку которых Фазиль описал в рассказе "Начало", находятся между Абхазским театром и памятником Махаджирам.

Экскурсия подходит к бывшей читальне рядом с устьем Баслы. Когда-то здесь стояла резная беседка, где любили собираться с книгами, почитать под шум прибоя. Елена Кобахия говорит, что на этом месте мог бы появится современный арт-объект, связанный с литературой.

Заканчивается маршрут у Русского театра драмы, который с этого года носит имя Фазиля. Находящийся здесь раньше кинотеатр "Апсны" тоже колоритно описан у Фазиля, особенно запах афиш, запомнившийся в детстве будущему писателю.



