Та самая груша: в Сухуме презентовали литературную экскурсию по Фазилю

Наблюдательный пункт Марата, эвкалипты, посаженные Фазилем, дом писателя, детский сад и школа, куда он ходил, – все это точки маршрута.

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Как рассказала директор Сухумского дома юношества Елена Кобахия, идея такой экскурсии витала давно, наконец ее воплотили в жизнь. В дальнейшем есть планы сделать такую же карту по всей Абхазии. Это уже будет экскурсия по местам не только Чика, а Сандро и других героев. Хорошо бы, если это был постоянно действующий маршрут.

Ведет экскурсию Елена Кобахия. Студенты-филологи выступают гидами на конкретных объектах, зачитывают строки Фазиля, связанные с этими местами. По словам Кобахия, все гиды "Чика в Мухусе" получили за этот день зачеты по русской литературе.

Для многих участников экскурсии внове была информация, что "Брехаловка" раньше находилась перед входом на "Амру", у третьей школы стоял памятник Сталину, а эвкалипты, посадку которых Фазиль описал в рассказе "Начало", находятся между Абхазским театром и памятником Махаджирам.

Заканчивается маршрут у Русского театра драмы имени Фазиля Искандер. Находящийся здесь раньше кинотеатр "Апсны" тоже колоритно описан у Фазиля, особенно запах афиш, запомнившийся в детстве будущему писателю.



