Литературный вечер завершил фестиваль Искандера "Стоянка человека" в Сухуме

Sputnik, Амра Амичба.

Литературный вечер с чтением отрывков из произведений Фазиля Искандера завершил третий Международный фестиваль культуры "Стоянка человека" 22 июня в Сухуме.

Вечер прошел в камерной обстановке в фойе Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

"Сегодня последний вечер фестиваля. И здесь будут не какие-то официальные выступления. Это будет беседа близких людей в театре его имени, — сказала куратор фестиваля Шазина Агрба. – И то, что на вечере будут выступать дети – это замечательно. Утром прошел конкурс детских рисунков по произведениям Фазиля. Днем студенты читали достаточно большие отрывки его произведений по памяти. А после прошла литературная экскурсия по искандеровским местам. И то, что в нынешнем фестивале готово участвовать много молодежи, радостно, как минимум. Значит, не напрасно проводится фестиваль. Это очень приятно, потому что иногда казалось, что Фазиля не читают. И сегодня стало очевидно, что Фазиля читают и любят. Я всем благодарна за это".

© Sputnik. Владимир Бегунов Сладкие плоды той самой груши: прогулка по Сухуму Фазиля

Юные чтецы Нестор, Елена и Юрий Алхазовы прочли отрывок из рассказа "Тринадцатый подвиг Геракла", 14-летний Артем Жордания прочел отрывок из рассказа "Чик и Пушкин".

Шазина Агрба заметила, что у Фазиля Искандера всегда на столе лежал томик Александра Пушкина.

"Это был его любимый писатель. И Фазиль его непрестанно читал. В последние годы жизни основное его занятие было не писать, а читать. И вот книга Пушкина как раз всегда была на столе", — рассказала Агрба.

Куратор фестиваля Алексей Шервашидзе-Чачба назвал серьезным событием первый телевизионный показ художественного фильма "Софичка" по Абхазскому телевидению.

"А за день до фильма в РУСДРАМе показали спектакль "Софичка". Эти два показа поддержали друг друга и помогли раскрыть как можно больше глубину этого произведения и всю полноту таланта Фазиля Абдулловича", — отметил Алексей Шервашидзе-Чачба.

Актеры РУСДРАМа, Заслуженная артистка Абхазии Наталья Папаскири прочла отрывок из рассказа "Защита Чика" и Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания спел песни "Дети черноморья", "Ежевика" на стихи Искандера.

Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия отметил, что благодаря Искандеру Абхазия вышла на мирового читателя.

"Где бы ты ни находился, если говоришь, что ты из Абхазии, сразу вспоминают Искандера и его произведения. Я недавно был в Израиле, Фазиля знают и почитают его творчество, — сказал Ласурия. – Мы живем в этом мире, и нам сложно со стороны посмотреть на него и описать, а Искандер смог это сделать мастерски".

По мнению Ласурия, доброта — основа всех произведений Фазиля Искандера.

"Произведения идут от его доброты. Добрым человеком был Фазиль, — отметил Народный поэт Абхазии. – Я бы пожелал, чтобы география литературного маршрута по местам Искандера, которая прошла в Сухуме, расширилась до Чегема. Сами собой напрашиваются посещения сел Члоу, Адзюбжа. И очень хорошо, что Государственный Русский театр драмы назван его именем. Богом велено было так поступить".

Закрывая третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия подчеркнула, что каждый фестиваль – это погружение в творчество Искандера.

"Для кого-то это было время счастливых находок, география расширилась, дети включились, также молодежь республики. Я думаю, что дальше будет шире, больше, интереснее", — сказала Арсалия.

В заключение на экране продемонстрировали архивный видеоролик, в котором звучало стихотворение "Свадьба" Фазиля Искандера в прочтении автора.

Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходил в Сухуме с 20 по 22 июня.