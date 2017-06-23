Стихи, песни и беседы о Фазиле: литературный вечер-закрытие фестиваля Искандера

В фойе Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоялся литературный вечер с чтением отрывков из произведений великого классика.

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Юные чтецы Нестор, Елена и Юрий Алхазовы прочли отрывок из рассказа "13 подвиг Геракла", 14-летний Артем Жордания прочел отрывок из рассказа "Чик и Пушкин".

Актеры РУСДРАМа, Заслуженная артистка Абхазии Наталья Папаскири прочла отрывок из рассказа "Защита Чика", и Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания спел песни на стихи Искандера "Дети черноморья", "Ежевика".

Куратор фестиваля Алексей Шервашидзе-Чачба назвал серьезным событием первый телевизионный показ художественного фильма "Софичка" по Абхазскому телевидению.

"А за день до фильма в РУСДРАМе показали спектакль "Софичка". Эти два показа поддержали друг друга и помогли раскрыть как можно больше глубину этого произведения и всю полноту таланта Фазиля Абдуловича", — отметил Алексей Шервашидзе-Чачба.

Закрывая третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия подчеркнула, что каждый фестиваль – это погружение в творчество Искандера.

"Для кого-то это было время счастливых находок, география расширилась, дети включились, также молодежь республики. Я думаю, что дальше будет шире, больше, интереснее", — сказала Арсалия.

В заключение на экране продемонстрировали архивный видеоролик, в котором звучало стихотворение "Свадьба" Фазиля Искандера в прочтении автора.

Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходил в Сухуме с 20 по 22 июня.