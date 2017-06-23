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Стихи, песни и беседы о Фазиле: литературный вечер-закрытие фестиваля Искандера

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Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (17)
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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Закрытие третьего Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" прошло в Сухуме 22 июня.

В фойе Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоялся литературный вечер с чтением отрывков из произведений великого классика.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Юные чтецы Нестор, Елена и Юрий  Алхазовы прочли отрывок из рассказа "13 подвиг Геракла", 14-летний Артем Жордания прочел отрывок из рассказа "Чик и Пушкин". 

Актеры РУСДРАМа, Заслуженная артистка Абхазии Наталья Папаскири прочла отрывок из рассказа "Защита Чика", и Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания спел песни на стихи Искандера "Дети черноморья", "Ежевика".  

Куратор фестиваля Алексей Шервашидзе-Чачба назвал серьезным событием первый телевизионный показ художественного фильма "Софичка" по Абхазскому телевидению.

"А за день до фильма в РУСДРАМе показали спектакль "Софичка". Эти два показа поддержали друг друга и помогли раскрыть как можно больше глубину этого произведения и всю полноту таланта Фазиля Абдуловича", — отметил  Алексей Шервашидзе-Чачба. 

Закрывая третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия подчеркнула, что каждый фестиваль – это погружение в творчество Искандера.

"Для кого-то это было время счастливых находок, география расширилась, дети включились, также молодежь республики. Я думаю, что дальше будет шире, больше, интереснее", — сказала Арсалия.  

В заключение на экране продемонстрировали архивный видеоролик, в котором звучало стихотворение "Свадьба" Фазиля Искандера в прочтении автора. 

Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходил в Сухуме с 20 по 22 июня.

 

Темы:
Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (17)


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