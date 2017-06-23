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Встреча президента с общественной палатой

Хаджимба: общественные советы должны быть не только в МВД

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Внеочередное заседание Общественной палаты, посвященное сложившейся криминогенной ситуации в стране, состоялось в пятницу 23 июня.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественные советы должны быть созданы не только при МВД, но и во всех сферах деятельности государства, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи в Общественной палате, посвященной криминогенной ситуации в республике. 

Видео об этом смотрите здесь>>

Президент отметил, что идея создания общественных советов при МВД, Генпрокуратуре и других государственных учреждениях исходила от него самого.

Архивное фото служебного автомобиля МВД Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
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"Первым шагом давайте сделаем следующее. Здесь сидит семья Джгамазия, кто запрещает сегодня Общественной палате начать контроль за работой и проведением следствия и Генпрокуратурой, и МВД в полном объеме и доведения до логического конца этой работы? Никто не мешает", — заметил президент.

Без общественного контроля было бы очень сложно работать, подчеркнул глава государства. Говоря о преступности в республике, Рауль Хаджимба отметил, что нет государства, где преступность удалось полностью искоренить.

"Назовите хоть одно государство, которому это удалось, к сожалению, преступность присутствует в нашей жизни. Задача государства заключается в том, чтобы минимизировать это явление, создать условия для того, чтобы те, кто обязан работать в этом направлении, получали бы наибольшую поддержку со стороны государства", — сказал Хаджимба. 

Президент подчеркнул, что произошло сращивание представителей властных структур с преступным сообществом.

Заседание парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Некоторое время после войны у нас не было понятия "вор в законе", "смотрящий", сейчас их стало больше, чем чиновников. Над кем они смотрят, и над чем они смотрят? Это стало ритуальным действием среди молодежи", — подчеркнул он.

Рауль Хаджимба отметил, что, говоря об апсуара, одеваясь в национальные наряды, многие не соблюдают его.

"Мы воруем у государства, обманываем друг друга, готовы утопить друг друга в крови, и потом говорим, что мы братья", — сказал президент.

Важный фактор противодействия преступности — это его профилактика, считает глава государства.

"Сегодня о проблемах преступности заговорили преступники, о проблемах наркомании говорят наркоманы, о морали говорят некоторые аморальные люди. Мы говорим о том, что у нас есть уважаемые люди, но уважаем ли мы их, слышим ли мы их?" — добавил он.

Во встрече приняли участие также заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шамба, секретарь Совбеза Мухамед Килба, глава СГБ Зураб Маргания, генпрокурор Зураб Ачба, заместители министра внутренних дел, депутаты Парламента.



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