Президент рассказал о том, как нужно бороться с преступностью

Общественные советы должны быть созданы не только при МВД, но и во всех сферах деятельности государства, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи в Общественной палате, посвященной криминогенной ситуации в республике. Президент отметил, что идея создания общественных советов при МВД, Генпрокуратуре и других государственных учреждениях исходила от него самого.

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"Первым шагом давайте сделаем следующее. Здесь сидит семья Джгамазия, кто запрещает сегодня Общественной палате начать контроль за работой и проведением следствия и Генпрокуратурой, и МВД в полном объеме и доведения до логического конца этой работы? Никто не мешает", — заметил президент.

Без общественного контроля было бы очень сложно работать, подчеркнул глава государства.



