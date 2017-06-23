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Президент рассказал о том, как нужно бороться с преступностью

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Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Внеочередное заседание Общественной палаты, посвященное сложившейся криминогенной ситуации в стране, состоялось в пятницу 23 июня.

Общественные советы должны быть созданы не только при МВД, но и во всех сферах деятельности государства, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи в Общественной палате, посвященной криминогенной ситуации в республике. Президент отметил, что идея создания общественных советов при МВД, Генпрокуратуре и других государственных учреждениях исходила от него самого.

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Первым шагом давайте сделаем следующее. Здесь сидит семья Джгамазия, кто запрещает сегодня Общественной палате начать контроль за работой и проведением следствия и Генпрокуратурой, и МВД в полном объеме и доведения до логического конца этой работы? Никто не мешает", — заметил президент. 

Без общественного контроля было бы очень сложно работать, подчеркнул глава государства.




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