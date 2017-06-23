Миллион в месяц: "Вина и воды Абхазии" поддержали Фонд "Киараз"

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Двенадцать миллионов рублей в год будет выделять компания "Вина и воды Абхазии" на работу благотворительного фонда "Киараз", об этом в пятницу на пресс-конференции в Sputnik рассказали руководители организации.

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По словам исполнительного директора фонда "Киараз" Каммы Гопия, часть первого полученного миллиона была потрачена на строительство дома для малоимущей семьи в селе Пакуаш.

"В какой-то момент, когда денег уже не было вообще, руки опустились. Не знала куда идти, в какие двери стучаться, и в момент отчаяния решила обратиться в компанию "Вина и воды Абхазии". Ответ пришел незамедлительно от Николая Ачба (директор компании "Вина и воды Абхазии" — ред.), и вот, в середине мая заключили договор, первый миллион поступил к нам 18 мая 2017 года. С этого момента мы начали очередной большой проект — строительство дома для многодетной семьи, проживающей в селе Пакуаш", — сказала Гопия.

Мотивирующим фактором, отметил директор компании "Вина и воды Абхазии", всегда было желание жить в обществе, где не будет людей, нуждающихся в элементарных условиях проживания.

"Мы же не с Луны свалившиеся люди. Мы понимаем, что не может быть одно богатое успешное предприятие, вокруг которого разруха и страдания. Тяжело смотреть на страдания людей, особенно людей, которые принесли победу нашей стране, а сегодня вынуждены жить не так, как хотелось бы", — выразил мнение Ачба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гопия о проекте "Вода": подопечным "Киараза" проведут воду и оборудуют ванные комнаты

Камма Гопия также подчеркнула, что первый миллион, помимо строительства дома, был также потрачен на приобретение строительных материалов и бытовой техники для других семей.

"Основная сумма, 412 тысяч, ушла на строительство дома. 205 тысяч потратили на ремонт других домов и приобретение отдельных стройматериалов. На проект "Вода" мы потратили 226 тысяч, на покупку сельхозтехники еще для одной семьи — 17 тысяч, также оказали помощь в приобретении бытовой техники и на лечение. Семьи, которые были охвачены нами — это наши подопечные, малоимущие семьи и семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Вот такой наш первый миллион", — перечислила Гопия.

Благотворительный фонд "Киараз" учрежден в апреле 2015 года. Деятельность Фонда началась с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей Абхазии посредством социальной сети Facebook.