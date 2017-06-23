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Первый миллион: Гопия рассказала о спонсорстве компании "Вина и воды Абхазии"

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SputnikЗафас Гамгия, Роберт Джопуа
© Sputnik. Зафас Гамгия, Роберт Джопуа

Средства, выделяемые компанией "Вина и воды Абхазии" благотворительному фонду "Киараз", будут направляться на поддержку малоимущих семей и семей ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, рассказала в интервью Sputnik директор Фонда Камма Гопия.

Двенадцать миллионов рублей в год будет выделять компания "Вина и воды Абхазии" на работу благотворительного фонда "Киараз", об этом в пятницу на пресс-конференции в Sputnik рассказали руководители организации.  

Подробнее об этом читайте здесь>>

По словам исполнительного директора фонда "Киараз" Каммы Гопия, часть первого полученного миллиона была потрачена на строительство дома для малоимущей семьи в селе Пакуаш.

"В какой-то момент, когда денег уже не было вообще, руки опустились. Не знала куда идти, в какие двери стучаться, и в момент отчаяния решила обратиться в компанию "Вина и воды Абхазии". Ответ пришел незамедлительно от Николая Ачба (директор компании "Вина и воды Абхазии" — ред.), и вот в середине мая заключили договор, первый миллион поступил к нам 18 мая 2017 года. С этого момента мы начали очередной большой проект — строительство дома для многодетной семьи, проживающей в селе Пакуаш", — сказала Гопия. 

Мотивирующим фактором, отметил директор компании "Вина и воды Абхазии", всегда было желание жить в обществе, где не будет людей, нуждающихся в элементарных условиях проживания.

"Мы же не с Луны свалившиеся люди. Мы понимаем, что не может быть одно богатое успешное предприятие, вокруг которого разруха и страдания. Тяжело смотреть на страдания людей, особенно людей, которые принесли победу нашей стране, а сегодня вынуждены жить не так, как хотелось бы", — выразил мнение Ачба. 

Камма Гопия также подчеркнула, что первый миллион, помимо строительства дома, был также потрачен на приобретение строительных материалов и бытовой техники для других семей.  




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