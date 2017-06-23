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Милена Барциц

Юная певица Барциц: музыка мне не мешает учиться

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Милена Барциц рассказала Sputnik о своей любви к музыке и песне, которую для нее написал дедушка.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Заниматься музыкой – это огромное удовольствие, которое не мешает учиться, сказала в интервью Sputnik юная вокалистка Милена Барциц. 

Полную версию радиоинтервью с Миленой Барциц слушайте здесь>>

"Заниматься музыкой ни капельки не трудно, ведь для меня это огромное удовольствие, и я вообще не напрягаюсь, когда занимаюсь музыкой. Мне это не мешает учиться. Я хорошо учусь. У меня все пятерки, правда, есть пара четверочек в году. У меня есть план, расписание на день, и он мне очень сильно помогает, чтобы я ничего не забывала", — рассказала Барциц.

По признанию юной певицы, в 2016 году сбылась ее давняя мечта – она стала участницей "Детской Новой Волны", в которой стала лауреатом. 

"Детская Новая Волна" — это легендарный конкурс. С раннего детства, когда была еще совсем маленькой, я мечтала попасть на этот конкурс. И, наконец, в 2016 году сбылась моя мечта. Мы сначала подали заявку и, конечно, шансов было очень мало, что я пройду, потому что было более семи тысяч заявок. Когда я узнала, что прошла, то я была безумно счастлива", — отметила она.

Милена Барциц
© Фото: Первенкова Ульяна
Юная певица Милена Барциц споет с Газмановым на "Детской Новой волне"

Милена также подчеркнула, что в четвертьфинале и полуфинале конкурса она спела песню на абхазском языке, которую для нее специально сочинил ее дедушка.

"В четвертьфинале я пела песню на абхазском языке, которую мне написал Тимур Агрба, мой дедушка. Он очень хотел, чтобы я пела на абхазском, и подарил мне эту песню. Песня называется "Апсынра". В  ней говорится о том, что хоть я далеко от своей Родины, но я ее всегда буду сильно любить и гордиться ее успехам", — подчеркнула Милена.

В пятницу 23 июня Милена Барциц станет специальным гостем полуторачасовой программы "Фонограф-джаз-бэнд" Сергея Жилина, которая будет посвящена группе The Beatles.




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