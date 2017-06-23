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Милена Барциц
© Sputnik. Зафас Гамгия

Барциц о концерте с "Фонограф-джаз-бэнд": волнуюсь

Радио
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О своих творческих планах, о сбывшейся мечте, об участии в "Новой волне" и о дружбе с Лерой Адлейба рассказала на радио Sputnik Абхазия юная вокалистка Милена Барциц.

"Выступление с коллективом "Фонограф-джаз-бэнд" – это большая ответственность для меня. Выступать в родной Абхазии, на сцене Госфилармонии, с таким оркестром под руководством Сергея Жилина — это очень волнительно", — сказала Барциц. 

Полную версию интервью с Миленой Барциц читайте здесь>>

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