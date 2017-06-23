Барциц о концерте с "Фонограф-джаз-бэнд": волнуюсь

Милена Барциц рассказала Sputnik о своей любви к музыке и песне, которую для нее написал дедушка.
Автомат, пулемет и гранатомет изъяты из схрона, обнаруженного в Галском районе российскими пограничниками и абхазскими спецслужбами.
Концерт "Let it Beatles" "Фонографа-джаз-бэнд" пройдет 23 июня в Абхазской государственной филармонии в Сухуме, заслуженный артист России Сергей Жилин рассказал о предстоящем концерте на пресс-конференции в Sputnik.
Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.
Когда-то прибыльная отрасль табаководства переживает в Азербайджане повторное рождение.
В 2018 году французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы в Голливуде.
Медики извлекли из бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны фашистскую пулю, 73-летней давности.
Сильный ветер в Бишкеке поломал деревья, повалил дорожные знаки и железные ограды.
Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи нежелательно, заявили в Минприроды Беларуси в ответ на предложение Польши исключить лес из всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.
Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.
Депутаты парламента Молдовы одобрили проект по исключению с упаковок и этикеток даты изготовления продукта.
За последние 12 лет уровень бедности в Таджикистане сократился в 2 раза с 73% до 31%, говорится в докладе Всемирного банка.
Осенью в Самарканде состоится встреча министров иностранных дел стран Европейского союза и государств Центральной Азии.
В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.
Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.
Когда-то прибыльная отрасль табаководства переживает в Азербайджане повторное рождение.
В 2018 году французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы в Голливуде.