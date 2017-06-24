СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Амра Амичба. Необходимо увеличить сроки наказания за распространение наркотиков и внести изменения в закон Республики Абхазия "О наркотических средствах и психотропных веществах", выразили свое мнение депутаты Илья Гуния и Дмитрий Дбар в студии радио Sputnik.

По словам председателя парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Ильи Гуния, следует ужесточить наказание для распространителей наркотиков от 25 лет и вплоть до пожизненного заключения.

© AFP/ RAUL ARBOLEDA Комиссию по контролю за незаконным оборотом наркотиков создал Парламент

"Надо, чтобы именно в отношении распространителей стоял фиксированный срок наказания. Не хотелось бы, чтобы была ниша, в которой преступники могли бы укрыться. Сегодня распространитель может получить пять лет. Но между 5 и 25 есть разница. А те или иные статьи могут, как увеличить срок, так и уменьшить. Преступники пользуется этим. И судебные органы и органы прокуратура в тех или иных случаях могут этим воспользоваться".

Депутат Дмитрий Дбар также заметил, что по закону для распространителей предусмотрен максимальный срок 15 лет.

"Но получают и меньше, они пользуются брешью в законе, отсидят три года и выходят. Мы считаем, что этот закон надо пересмотреть. И если доказана вина человека в контрабанде и распространении наркотических веществ, то он свой срок должен отсидеть максимально, — подчеркнул Дбар. — Критическая ситуация, сложившаяся из-за наркотиков, всем видна: это и аварии под воздействием наркотиков, и преступления, и разбойные нападения, цепочка одна".

Дмитрий Дбар инициировал создание депутатской комиссии по контролю за ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и возглавил ее. В комиссию также вошли еще восемь депутатов: Инал Тарба, Алхас Джинджолия, Астамур Аршба, Юрий Хагуш, Рауль Лолуа, Георгий Кварчия, Вианор Бебия, Каха Пертая.

Дмитрий Дбар подчеркнул, что комиссия не будет подменять по своей функции парламентский Комитет по обороне и национальной безопасности.

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"Ужесточение контроля за оборотом наркотических средств сначала обсудили на парламентском Комитете по безопасности и обороне. Единогласно принято решение о создании комиссии, — заметил Дбар. — Мы видим, что даже в некоторых аптеках и медучреждениях "Лирика" и другие психотропные препараты стали легкодоступными. Многие молодые люди стали зависимыми от этого. У нас люди начинают заменять запрещенные препараты другими препаратами. Мы этот процесс должны отслеживать. Тогда и ряд других препаратов подпадет под запрещенные. Мы считаем, что необходимо ужесточить контроль на законодательном уровне, так как перед обществом эта проблема стоит остро".

Председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния, в свою очередь, отметил, что депутатская комиссия не подменяет парламентский Комитет по безопасности, а лишь усиливает его.

"У комиссии более широкий спектр полномочий и задач, будет возможность привлечь туда специалистов, поэтому мы решили расширить ее статус. Приоритет отдается тому, что нам необходимо остановить поставку наркотиков в Абхазию и бороться с потреблением, соответственно", — подчеркнул депутат Гуния.

Комиссия по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ учреждена на последнем заседании сессии Народного Собрания 21 июня.