Sputnik, Владимир Бегунов.

Сергей Жилин говорит, что не считает себя именитым музыкантом, а просто занимается своей работой.

"Надеюсь, что с каждой программой моя работа становится все убедительнее и интереснее, — сказал музыкант. — А музыка для меня – это моя жизнь, и больше ничего".

По словам Сергея Жилина, музыка не оставляет времени для других увлечений.

"Я стараюсь спортом заниматься почти каждый день, люблю проводить время со своими друзьями за свежим хлебом с крепким чаем, — сказал Жилин. — Люблю читать, но даже не скажу, что читал последнее, потому что действительно нет времени".

Как рассказал Сергей Жилин, музыкой он увлекся еще в детстве. Бабушка учила детей играть на фортепиано. Его посадили за инструмент в 2,5 года. В Центральную музыкальную школу при Московской консерватории Жилин поступил, когда ему еще не было семи лет, хотя мальчик тогда увлекался авиамоделированием и футболом. Музыка шла параллельно.

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"Во Дворце пионеров мы играли андеграундную музыку, Дунаевского, еще что-то, — вспоминает музыкант свои первые выступления. — На авиамоделировании проводил много времени, даже был членом команды Дворца пионеров и среди младших школьников. Я первое место в Москве занял по модели воздушного боя, третий юношеский разряд присвоили, шел на кандидата в мастера. Все эти занятия не давали мне практически учиться, какая учеба, когда в этот кружок надо. Было какое-то время, когда я к музыке недостаточно внимательно относился, но это быстро прошло".

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Как рассказывает Жилин, группа "Фонограф" образовалась в 1983 году в стенах джазовой студии. Там было семь человек, некоторые работали в каких-то оркестрах, некоторые были любителями.

"На одном и первых выступлений после фестиваля нас заметил Юрий Саульский (композитор, дирижер, Народный артист России – ред.), пригласил на московский джазовый фестиваль, потом на фестиваль Союза композиторов "Московская осень", — вспоминает Жилин. — Мы еще работали в кино, делали фильм "Женский день". Коллектив появился в кадре, Саульский писал музыку для этого фильма".

Как рассказывает музыкант, сегодня "Фонограф" является нонсенсом – коллективом, который существует без бюджета, только на прибыль от выступлений. Группа сама оплачивает аренду помещений, где выступает, платит зарплаты музыкантам

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"За счет многообразия музыки, которую исполняем, мы добились того, что у нас практически нет выходных, — рассказывает Жилин. — Например, в мае у нас был концерт с Хиблой Герзмава в Кремле, потом были сольные программы, "Посвящение Питерсону", Чайковский, "Ритмы Нового Света", "Let it Beatles". Из-за этого о "Фонограф-джаз-бэнд" появилось мнение, что мы играем все, что играется".

Милену Барциц, которая выступила в госфилармонии Абхазии в программе "Let it Beatles", Жилин называет молодчиной и говорит, что у нее график, как у взрослой.

"С Миленой мы познакомились на "Голосе", подружились, она пришла к нам в студию, — говорит Жилин. — И когда мы поняли, что будем выступать в Абхазии, я решил, что это будет правильно, чтобы она вышла на сцену, тем более, что я слышал, как она пела эту песню – "Oh, darling". А потом стали приходить еще мысли, и в итоге Милена вышла и в двух финальных песнях".

Как рассказывает музыкант, Милене Барциц на этом этапе лучше не переутомляться и больше учиться.