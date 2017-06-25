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Спектакль Игроки в исполнении студентов Щуки в драмтеатре

Кто останется в дураках: "Игроки" на абхазской сцене

© Фото: Елена Бекиш
В Абхазии
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Спектакль по пьесе Гоголя "Игроки" студенты театрального института имени Щукина покажут в Абхазском театре драмы в воскресенье 25 июня.

Sputnik, Владимир Бегунов.

В трактире провинциального города N собираются шулера и начинается большая игра. Это завязка пьесы Гоголя "Игроки". Ее зритель увидит в воскресенье 25 июня в Абхазском драмтеатре. Сыграет спектакль студенческая группа "Щуки", поразившая зрителей во вторник 20 июня "Софичкой" по Искандеру в РУСДРАМе.

Как говорит руководитель группы Елена Одинцова, это два дипломных спектакля, которые будут еще "обкатываться". Студенты отучились три года. Четвертый, последний год в институте, будет полностью занят практикой. Помимо этих двух спектаклей группа сейчас репетирует "Кьоджинские перепалки" Гольдони, которые в перспективе хочет включить в свой репертуар Русский театр драмы имени Ф. Искандера.

Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Игроков" выбирала я, — говорит Елена Одинцова. – Мне кажется актуальной эта история про шулеров. В пьесе все обманщики, и до последнего момента не ясно, кто окажется в дураках. Это серьезная философская история о расплате за обман".

Помимо актуальности пьесы, Одинцова рассказывает, что "Игроки" — удачный материал, на котором студентам хорошо учиться актерскому мастерству.

В гоголевской истории среди героев только мужчины. В спектакле, который в воскресенье вечером увидят зрители, в мужской роли задействована одна девушка.

"Ирина Делба – характерная актриса, — говорит руководитель абхазской студенческой группы. – Нам не хватило парней, к тому же для Ирины это хорошая роль, которая помогает раскрыть всю палитру возможностей. Она имеет и прикладное значение в Абхазии. К примеру, в Русском театре есть спектакль "Черная курица", где в одном из составов мальчика играет девушка".

По поводу предыдущей премьеры "Софички" на сцене РУСДРАМа Елена Одинцова говорит, что спектакль попал в ту среду, для которой был сделан.

Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мне, как режиссеру, удалось понять и прочувствовать проблемы народа, которые показал в своей книге Искандер, — считает Одинцова. – То, что зритель увидел 20 июня еще не совершенно. Я успела хорошо поработать над вторым актом, и он прошел очень хорошо. Первый акт надо дорабатывать перед московской премьерой, там есть длинноты, повторы, которые стоит убрать".

"Софичку", "Игроков", "Кьоджинские перепалки" и еще один спектакль группа будет играть в Москве с сентября 2017 по июнь 2018 года. Какой из этих спектаклей попадет в репертуар абхазских театров, зависит от планов директоров самих театров. А сегодня зритель сможет увидеть авантюрную шулерскую историю, действие которой разворачивается за карточным столом в уездном городе N два века назад. 

Для всех желающих посмотреть спектакль "Игроки" в Абхазском драмтеатре 25 июня вход бесплатный.



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