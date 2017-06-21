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Зрители рыдали на показе "Софички" в исполнении абхазского курса "Щуки"

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Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (11)
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Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Постановка "Софички" в РУСДРАМе открыла третий Фестиваль искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" во вторник 20 июня.

Полвека истории Чегема на сцене. "Софичка" — один из самых ожидаемых спектаклей года. Повесть Искандера — произведение эпическое. Написана она по канонам русской литературы, где трагедия страны показывалась глазами простых людей, от Платона Каратаева Льва Толстого до солженицинского Ивана Денисовича. Проблема в том, что эта книга не создана для сцены. В ней нет долгих диалогов, характеры раскрываются текстом от автора, масса героев, локаций. 

Но режиссеру и актерам удалось собрать пазл, хотя в первом акте происходящее казалось тяжеловесным. В спектакль была введена фигура рассказчика для связки отдельных эпизодов этой истории. Драматизм большей частью накаляла музыка, переходы с русского на абхазский в диалогах казались специально придуманы для того, чтобы актеры подольше задерживались на сцене, а не уходили, сказав одну-две реплики.

Во втором акте вся тяжеловесность исчезла. Актеры казались эталонами героев Фазиля. Будто Искандер для них и писал этот текст. Даже скупые декорации оказались плюсом, они не перетягивали на себя внимание, оно было сконцентрировано на эмоциях актеров. 

Спектакль эпичен и полон символов: свадьба, война, допрос в НКВД, письма из Сибири, похороны… Крест, который Софичка устанавливает на могиле мужа, отражается на занавесях кулис, и зритель видит два креста: реальную могилу и ее тень — Рауф умер, а Софичка похоронила себя заживо. На заднем плане полспектакля висит портрет Сталина. Софичка пишет письма вождю, но они остаются без ответа. Боги не снисходят до людских горестей. Начинается все и заканчивается корабликом, который Нури нарисовал в детстве на печке.  Дом разрушен, все умерли, остался только детский рисунок, который лучше всего символизирует память. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту смотрите здесь >>

Темы:
Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (11)


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Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
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