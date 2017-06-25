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Флаг с изображением солиста групы Кино Виктора Цоя

Иленко: слушал на бобинном магнитофоне "Звезду по имени Солнце"

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
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Вокалист и гитарист музыкальной группы "Порты" Александр Иленко рассказал в интервью радио Sputnik о том, какое место занимают песни Виктора Цоя в репертуаре коллектива.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вокалист и гитарист абхазской музыкальной группы "Порты" Александр Иленко рассказал, что в детстве слушал на бобинном магнитофоне "Звезду по имени Солнце" Виктора Цоя, и с тех пор полюбил группу "Кино".

"Еще в детстве я слушал песню "Звезда по имени Солнце" на бобинном магнитофоне моего отца. Могу с уверенностью сказать, что Виктор Цой, наряду с другими российскими рок-группами, перевернул мой мир, поэтому на стене Виктора Цоя я бы написал "Спасибо", — сказал вокалист группы "Порты" Александр Иленко.

Виктор Цой многое привнес в русскую рок-культуру, уверен музыкант.

"Наша группа собралась чуть больше года назад в Гудауте. Однажды мы даже доехали до Сухума с концертом. Концерт был посвящен 55-летию со дня рождения Виктора Цоя, мы собрались, чтобы отметить эту дату", — рассказал музыкант.

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Концерт проходил под открытым небом, несмотря на то, что зрителей было не так много, и музыканты, и зрители остались довольны, отметил он.

"Зрителей было примерно 20 человек, мы, конечно, рассчитывали, что придет чуть больше людей, но для начала было неплохо. Аудитория была совершенно разной, самому младшему было 16 лет, потом к нам присоединились и взрослые люди", — добавил Иленко.

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По его словам, игра под открытым небом имеет свои особенности.

"Я прочитал много книг, каково было жить в Советском Союзе, когда не давали  людям доступ к большим площадкам, и они радовались тому, что могут выступить во дворе. В этом смысле было символично, что мы праздновали день рождения человека, который прошел через все это. У нас просто не заладилось с аппаратурой внутри помещения и мы решили все вытащить на улицу. Было неудобно, но было здорово", — подчеркнул музыкант.

С именем рок-музыканта, певца, бессменного лидера группы "Кино" Виктора Цоя связана отдельная музыкальная эпоха, он ушел из жизни в 28 лет, но за десятилетие творчества стал символом своего времени.



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