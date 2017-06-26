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Милена Бабциц

Милена Барциц стала участницей музыкального проекта "Битва талантов"

© Фото: из личного архива Милены Барциц
В Абхазии
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МУЗ-ТВ и Академия популярной музыки Игоря Крутого объявили о старте музыкального проект "Битва талантов". В числе 80 юных конкурсантов певица из Абхазии Милена Барциц.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik, Анжелика Бения. Юная певица из Абхазии, студентка академии популярной музыки Игоря Крутого Милена Барциц прошла кастинг в музыкальный проект "Битва талантов".

Милена Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
Юная певица Барциц: музыка мне не мешает учиться

Первый этап конкурса уже стартовал. Из 80 участников во второй этап смогут пройти лишь 36 юных артистов.

Бороться за звание "лучший" будут юные вокалисты от 10 до 14 лет. Оценивать участников будут популярные исполнители российской эстрады. Кроме конкурса, участников ждет множество мастер-классов под руководством режиссеров, педагогов, стилистов и блогеров.

Милена Барциц призналась, музыка не сказывается плохо на успеваемости в школе. 

"Я мечтаю создать свой сольный альбом и с ним совершить тур по миру. Астамур Джапуа написал мне новую песню, которую я сейчас разучиваю, скоро выйдет еще одна моя авторская песня",  – поделилась своей заветной мечтой Барциц.

Поддерживает Милену и сопровождает ее везде мама Илона Кове.

"Конечно, мне в любом случае страшно за будущее моего ребенка. Такой непростой путь, но у Милены открываются новые двери, новые горизонты. Ее приглашают, хорошо принимает публика. Строго расписан каждый ее день", – сказала Кове.

Милена обучается в творческой студии "Фонограф" Сергея Жилина. Поет с самого раннего детства. Родители отдали четырехлетнюю девочку в детский музыкальный театр. В этом возрасте она уже сольно выступала в московском доме музыки. Несмотря на то, что Милене всего 12 лет, за спиной у нее уже достаточное количество серьезных проектов и сцен, чтобы она твердо понимала, что музыка – ее настоящее и уже неизбежное будущее. Барциц выступала на сцене театра "Каре" в Амстердаме, принимала участие в культурно-музыкальных мероприятиях Сочи-2014, закрытия Олимпийских игр и открытии Паралимпийских игр Сочи-2014. 




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