Барциц: мечтаю с сольным альбомом совершить тур по миру

"Я мечтаю создать свой сольный альбом и с ним совершить тур по миру. Астамур Джапуа написал мне новую песню, которую я сейчас разучиваю, скоро выйдет еще одна моя авторская песня", – поделилась своей заветной мечтой Барциц.

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