Барциц: мечтаю с сольным альбомом совершить тур по миру

Полную версию беседы с Миленой Барциц читайте здесь>>
Полную версию беседы с Миленой Барциц читайте здесь>>
Пресс-конференция, посвященная Дню борьбы с наркоманией, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в понедельник 26 июня.
Спектакль "Игроки" студентов театрального института имени Щукина по пьесе Гоголя прошел в Абхазском драмтеатре с аншлагом в воскресенье 25 июня.
В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 40 раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Скончался выдающийся осетинский литератор, ученый и общественный деятель Нафи Джусойты.
Народный ансамбль, созданный по инициативе сельской учительницы, более 50 лет выступает с песнями и танцами талышского и азербайджанского народов.
Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.
Ожидается, что США направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии.
Насколько власти Кыргызстана заботятся о психологической, физической, и экологической безопасности детей, рассуждает журналист Тамар Рузиева.
Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер".
Депутат Сейма Илмарс Латковскис покинул фракцию Нацобъединения Visu Latvijai!-TB/LNNK.
В Литве 30% жителей не доверяет информации, опубликованной в социальных сетях, свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer.
Жительница Калараша признана виновной в сутенерстве и торговле детьми.
Свадьба по-таджикски – это не только яркое и незабываемое событие, но и комплекс обрядов, мимо которых пройти просто нельзя.
В Ташкенте откроется три официальных центра для сдачи комплексных экзаменов трудовыми мигрантами, которые намерены выехать в Россию.
В Силламяэ проходит серия мероприятий, посвященных шестидесятилетию города, который называют морскими воротами Ида-Вирумаа
Скончался выдающийся осетинский литератор, ученый и общественный деятель Нафи Джусойты.
Народный ансамбль, созданный по инициативе сельской учительницы, более 50 лет выступает с песнями и танцами талышского и азербайджанского народов.
Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.