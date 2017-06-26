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Милена Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц: мечтаю с сольным альбомом совершить тур по миру

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МУЗ-ТВ и Академия популярной музыки Игоря Крутого объявили о старте музыкального проект "Битва талантов". В числе 80 юных конкурсантов певица из Абхазии Милена Барциц.

"Я мечтаю создать свой сольный альбом и с ним совершить тур по миру. Астамур Джапуа написал мне новую песню, которую я сейчас разучиваю, скоро выйдет еще одна моя авторская песня",  – поделилась своей заветной мечтой Барциц.

Полную версию беседы с Миленой Барциц читайте здесь>>


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